Из Тольятти - с наградами!

В конце прошлой недели в Тольятти прошел региональный конкурс Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Маршрут «Заповедная Мордовия», разработанный Мордовским заповедником, занял второе место в номинации «Лучший этнографический маршрут». Заметим, что он включает в себя посещение Мордовского заповедника, Темниковского историко-краеведческого музея имени Ф.Ф. Ушакова и Санаксарского Рождество-Богородичного мужского монастыря. Впервые эколого-этнографический маршрут туроператора Мордовии занял призовое место среди проектов европейской части России.

- Для нас уже большая победа - быть признанными среди трех федеральных округов, - комментирует результаты заместитель директора Мордовского заповедника по экологическому просвещению, туризму и развитию территории Елена Бугаева. - Всего в финале регионального конкурса в Тольятти было презентовано 88 проектов. На мероприятии конкурсанты могли не только обменяться мнениями о проектах друг друга, но и почерпнуть положительный опыт коллег. Кроме того, региональный этап конкурса стал площадкой и для зарождения новых идей. Так, например, представители заповедного сообщества в ходе работы круглого стола высказали пожелание дополнить премию номинацией «Лучший заповедный маршрут». Будет ли пожелание учтено, станет известно только через год на очередном конкурсе.

Туристско-информационный центр Мордовии, также принимавший участие в этом конкурсе, второй год подряд не остается без награды. Директор ТИЦ РМ Юлия Александрова в своей презентации рассказала о направлениях работы и планах развития Центра, разработанных туристских маршрутах, проводимых акциях, конкурсах и мероприятиях, а также познакомила коллег с официальным туристско-информационным порталом Республики Мордовия. Все это настолько впечатлило жюри, что в этом году в номинации «Лучший туристический информационный центр. Региональный ТИЦ» наш Туристско-информационный центр вновь стал серебряным призером. В тройке победителей - Кировская область (1 место) и Нижегородская область (3 место).

Напомним, теперь победители и призеры регионального конкурса примут участие в общенациональном финале премии, который пройдет 18-19 ноября в Воронеже.