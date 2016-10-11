53-летнему Александру Дементьеву - бывшему главе Теньгушевского района Мордовии - вынесли приговор со второй попытки. Он оказался значительно мягче предыдущего. Напомним, что первый приговор в отношении бывшего главы района был отменен. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РМ направила дело на новое рассмотрение. Основанием для этого послужили допущенные нарушения уголовно-процессуального законодательства.

По отмененному приговору Александр Дементьев был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в значительном размере. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций, сроком на 3 года и штрафом в размере 3 миллионов рублей.

Первый приговор Александру Дементьеву был оглашен 29 апреля этого года, но чиновник на него не явился! В суд позвонила жена Дементьева и сообщила, что супруг заболел. Уже после оглашения приговора в судебные инстанции поступили документы о том, что экс-глава района находится в Мордовской республиканской клинической больнице.

Задержали главу Теньгушевского района 2 августа 2014 года по подозрению в получении взятки в полмиллиона рублей. Следствие утверждало, что высокопоставленный районный чиновник просил деньги с предпринимателя за передачу тому земельного участка для реализации бизнес-проекта. В ноябре 2013 года местный коммерсант обратился к Дементьеву с просьбой выделить ему в аренду землю под строительство автосервиса. Глава района заявил, что может обеспечить переуступку права аренды на один из земельных участков площадью 16 соток. Правда, потребовал за это 500 тысяч рублей. Деньги глава района попросил переводить частями по 100 тысяч рублей на расчетный счет фирмы, основная часть уставного капитала которой (80%) принадлежала его дочери. Коммерсант перевел два транша по 100 тысяч рублей. Все было оформлено как оплата горюче-смазочных материалов по несуществующему договору купли-продажи. Оставшиеся деньги чиновник получить не успел, поскольку был задержан.

Еще один эпизод получения взятки Дементьевым, по мнению следствия, также связан с решением вопроса об аренде земли. По нему глава района обвинялся в получении от занимающихся бизнесом супругов взятки в размере 800 тысяч рублей за предоставление им в аренду земельного участка площадью 447 кв. м. При этом коммерсанты получили от Дементьева землю с нарушением установленной законом процедуры. В довесок чиновник в дальнейшем обещал им и свое общее покровительство.

Правоохранители также настаивали на том, что с февраля 2010-го по август 2014 года глава района незаконно получал деньги, собранные с участников ярмарки, проводимой в селе Теньгушево. За это время Дементьеву приплыли в руки более 900 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Еще один эпизод прибыльных операций главы района охватывает период с сентября 2013 года по март 2014-го. Следствие считает, что Дементьев получил 150 тысяч рублей от директора «Теньгушевотеплосервиса» за заключение договора аренды половины блочной котельной, принадлежащей муниципальному району. Деньги руководитель фирмы передавал Дементьеву частями - сначала 90 тысяч рублей, а потом - 60 тысяч в служебном кабинете главы района. Полученные средства тот должен был внести в бюджет муниципального района, но делать этого не стал.

Прокурор просил назначить Александру Дементьеву 10 лет в колонии строгого режима со штрафом в 20 миллионов рублей в доход государства, а также лишить права на 3 года занимать должности во властных структурах.

По приговору суда Александр Дементьев был признан виновным и осужден на 3 года условно с испытательным сроком на 4 года со штрафом в 2,5 млн рублей. Кроме того, суд на 2 года лишил Дементьева права занимать должности во властных структурах. Приговор в законную силу не вступил.