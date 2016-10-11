Имущество Ивана Героева арестовано

В рамках круглого стола по вопросам борьбы с коррупцией сотрудники Следственного комитета Мордовии и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ рассказали о ситуации со мздоимством в республике, возбужденных коррупционных делах и о том, какие сферы являются самыми коррупциогенными.

Какие наиболее коррупциогенные отрасли в республике?

«Борьба с коррупцией - один из главных приоритетов в нашей работе, - заявил заместитель начальника УЭБиПК МВД по РМ Максим Левин. - За 9 месяцев этого года органами внутренних дел пресечено 242 коррупционных преступления, совершенных руководителями различного уровня. Увеличилось количество лиц, совершивших коррупционные преступления, из них в отношении 63 человек уголовные дела направлены в суд. Как показывает анализ выявленных преступлений, наиболее коррупциогенные отрасли в республике - это сфера образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и госзакупки.

Исчерпывающие меры принимаются для возмещения ущерба по коррупционным преступлениям. На минувшей неделе вынесено обвинительное заключение по делу бывшего руководителя республиканского филиала «Почты России» Ивана Героева. На имущество обвиняемого наложен арест на 35 миллионов рублей.

Особое внимание уделяется выявлению фактов коррупции чиновниками, занимающими государственные должности в Мордовии. Пресечено 55 преступлений, совершенных руководителями представительных органов власти муниципальных районов. Возбуждено уголовное преследование в отношении 20 руководителей муниципальных администраций. Дела в основном типичные, как правило, связанные с мертвыми душами. Например, в одном случае в администрации есть котельная, которая работает в автоматическом режиме, руководитель сельской администрации фиктивно трудоустраивает туда своего родственника, а деньги за него получает сам.

Выявлен 41 факт использования должностного положения при совершении коррупционных преступлений руководителями организаций, входящих в структуру государственных предприятий. Привлечены к уголовной ответственности 15 руководителей.

С каждым годом все больше регистрируется фактов получения взяток высокопоставленными чиновниками, в связи с чем возросла средняя сумма незаконных вознаграждений. В 2016 году она составила более 100 тысяч рублей. Смещение акцента на выявление фактов получения крупных взяток обусловлено системным изменением законодательства по противодействию коррупции. В июне этого года приняты очередные поправки в законодательстве, в частности усилена уголовная ответственность за совершение коррупционных преступлений в крупном размере. Наряду с выявлением взяточничества среди чиновников ведется работа по выявлению бытовой коррупции в больницах, учебных заведениях и других объектах социальной сферы.

Руководители Рузаевской станции РЖД вымогали деньги у грузоперевозчиков

«Подразделениями Следственного управления СКР по республике за 9 месяцев этого года возбуждено 89 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, 50 из них направлены в суд, - говорит заместитель руководителя отдела процессуального контроля Следственного управления СКР по РМ Алексей Вашуркин. - Структура коррупционных преступлений, уголовные дела, которые расследуются следователями Следственного управления, из года в год традиционна: основную долю составляют уголовные дела по фактам получения и дачи взяток, посредничества во взяточничестве. Так, в этом году в суды для рассмотрения по существу направлено 32 уголовных дела по фактам взяточничества. На втором месте по популярности - мошенничество. Размер ущерба по коррупционным делам составил около 2 млн рублей. При этом арест на имущество наложен на 2,8 млн рублей.

За последнюю декаду месяца мы уже направили прокурору для утверждения обвинительного заключения четыре уголовных дела по коррупции. Сейчас в производстве у нас находится еще 12 уголовных дел, которые также имеют судебную перспективу. Одно из них касается фактов получения взяток сотрудниками республиканского УФСИН. В ближайшее время также планируем возбудить уголовное дело в отношении одного из бывших начальников колонии. Он получил взятку в особо крупном размере и предстанет перед судом уже в следующем году.

Среди выявленных коррупционных преступлений стоит отметить дело в отношении руководителей Рузаевской станции РЖД. В августе-сентябре этого года нам удалось установить факты вымогательств денег со стороны руководителей станции. Возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам «Коммерческого подкупа». На момент выявления сумма составляла более 100 тысяч рублей. Схема преступления была простой - сотрудники РЖД выявляли вагоны с перевесом. По правилам железнодорожных перевозок такие вагоны не должны передвигаться. Начальник станции узнавал о перегрузе и связывался с собственниками грузов, объяснял, что вагон дальше двигаться не сможет, но тут же давал понять, что вопрос можно решить за вознаграждение. Собственники грузов, все из разных регионов России, вынуждены были платить мзду. По каждому эпизоду сумма составляла от 30 до 50 тысяч рублей. Факты коммерческого подкупа были выявлены сотрудниками республиканского УФСБ. Сейчас дело передано по подследственности в Следственный комитет на транспорте.

В последнее время выявлены факты коррупции со стороны руководителей органов власти муниципальных районов, которые обогащались на решении земельных вопросов. В этом году к уголовной ответственности привлечены 5 представителей муниципальной власти в Темниковском, Ковылкинском, Ельниковском районах, которые на основании фиктивных документов проводили регистрацию права собственности на земельные участки. Люди обращаются к представителям местных властей и просят незаконно оформить им землю за вознаграждение, либо местные чиновники оформляют наделы на родственников. Схема, как правило, проста - заинтересованные чиновники делают фиктивные выписки из похозяйственной книги о том, что земельный участок в 80-х годах предоставлялся человеку в безвозмездное и бессрочное пользование. Потом уже на этом основании по закону о «дачной амнистии» участок оформляется в собственность».

Бывший замначальника УФМС по РМ обвиняется в получении взятки

«Еще у нас находится дело бывшего заместителя начальника УФМС по РМ Андрея Пискунова, - сообщил заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по РМ Сергей Мякушин. - Он обвиняется в получении взятки в размере 20 тысяч рублей. Деньги были получены Пискуновым от иностранного гражданина, который пытался оформить документы на право работать в Мордовии без очереди. Бывший заместитель начальника УФМС по РМ получил взятку через посредника, которым выступила подчиненная Пискунова. Однако она не будет привлечена к уголовной ответственности, поскольку сама сообщила о противоправной деятельности руководителя. По делу подчиненная будет проходить как свидетель. Сейчас дело находится на изучении у прокурора республики и в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Важнейший принцип, которого придерживается Следственный комитет в деле борьбы с коррупцией, - неотвратимость наказания, вне зависимости от статуса преступника. При этом стоит отметить, что выявление, а также расследование преступлений коррупционной направленности являются результатом эффективного взаимодействия следственных органов СК России с сотрудниками ФСБ и МВД, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность».

Жители и гости нашего региона могут задать любые интересующие вопросы, касающиеся антикоррупционного поведения граждан и должностных лиц, по телефону 29-82-29 (УЭБиПК МВД по РМ).

В МВД по Республике Мордовия действует также «телефон доверия» - 29-80-88. На указанный номер принимаются сообщения граждан о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, в том числе и коррупционной направленности. Гарантируются неразглашение, а также проверка полученной информации и немедленное реагирование в случае ее подтверждения.

Телефонная линия «Остановим коррупцию»: (8342) 47-11-69. Телефон дежурного по Следственному управлению СКР по РМ: 8-905-389-1000. Телефон старшего помощника руководителя Следственного управления СКР по РМ по вопросам собственной безопасности: 8-906-379-46-46.