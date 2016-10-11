Мать выпавшего из окна ребенка освободили от уголовного преследования

Пролетарский районный суд прекратил уголовное дело в отношении 32-летней Елены Чичеровой. Женщину судили за падение полуторагодовалого сынишки из окна 3 этажа. Потерпевшим по делу проходил отец ребенка и супруг Елены, но он написал заявление о примирении.

Днем 22 июня в Саранске стояла сильная жара. В доме № 10 по улице Веселовского на Светотехстрое Елена Чичерова уложила младшего сына Романа спать, открыла окно в детской комнате, чтобы проветрить, а сама ушла в зал. Вместе с полуторагодовалым братом в комнате оставался 9-летний сын Елены. Примерно через час Роман проснулся и направился к брату. Мать это видела, но окно закрывать не стала. Старший брат заигрался, а малыш, оставшийся без внимания, залез на кровать, потом на подоконник и вывалился на улицу. Брат заметил отсутствие Романа не сразу. Спустя некоторое время вместе с матерью они спохватились, стали искать малыша по комнате, думали, что он спрятался. Однако ребенка нигде не было. Елена выглянула в открытое окно и обомлела - сынишка лежал на асфальте. Мальчик был еще жив, «скорая» доставила его в детскую республиканскую больницу. Медики диагностировали у ребенка ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные переломы костей черепа и закрытую травму живота. Около двух недель врачи боролись за жизнь, но спасти малыша так и не удалось. 10 июля он скончался. Недоглядевшей за сыном матери Пролетарским межрайонным следственным отделом СКР по РМ было предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности». По делу проводилась медицинская экспертиза, которая установила причину смерти, также были изучены условия воспитания ребенка, действиям родителей дана юридическая оценка. Следователи заявили, что в практике Мордовии подобных дел еще не было, да и по всей России их единицы.

В суде супруг Елены Андрей Ермушкин просил не наказывать жену, поскольку она и так тяжело переживает гибель сына. После трагического случая женщина наблюдается у врачей. Елена работает заместителем директора частного охранного предприятия, супруг работает там же охранником. По месту работы и проживания Елена характеризуется исключительно с положительной стороны. С супругом они проживают уже 10 лет, у них вполне благополучная семья.

Максимальное наказание по статье «Причинение смерти по неосторожности» предусматривает до 2 лет лишения свободы. По Уголовному кодексу преступление относится к категории небольшой тяжести, и здесь потерпевший может примириться с подсудимым. Именно это и произошло в суде. В итоге Фемида прекратила уголовное преследование Елены Чичеровой за примирением сторон.