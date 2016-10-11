В Саранске выгуливают бурого медведя

«По улицам Слона водили, Как видно, напоказ. Известно, что Слоны в диковинку у нас…» - писал когда-то Иван Андреевич Крылов. В Саранске сейчас тоже выгуливают диковинку, правда, не слона, а… медведя. Высокого мужчину с медведем на поводке не раз видели на Светотехстрое в районе «Луча». Но не каждый верил глазам своим. И вот горожане все-таки выложили фото и видео в интернете и практически сразу получили массу комментариев. Приведем лишь несколько из них:

- Всё-таки это был медведь, а я издалека мельком увидел, думал, померещилось :)

- Как в анекдоте... Сейчас найду того мужика, который мне в том году хомячка продал…

- Только американцам эти фото не показывайте! А то стереотип о России у них окончательно укоренится в мозгу!)

- Ни ушанки, ни балалайки, ни калашникова. Какой же это ТИПИЧНЫЙ???? Надеюсь, перед выходом хотя бы водочки хлобыстнул и огурцом соленым закусил...

- Вот так выйдешь из подъезда, увидишь такое… и пить бросишь, даже кофе))

Позже появились сообщения, что это выгуливали мишку из цирка-шапито, который расположился недалеко от ДК «Луч».