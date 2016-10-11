Назначен новый руководитель Мордовского филиала Россельхозбанка

Директором Мордовского филиала АО «Россельхозбанк» назначен Сергей Серов, который в последние 6 лет занимал должность заместителя директора филиала по направлению крупного бизнеса. Сергей Серов - выпускник Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева - имеет 10-летний опыт работы в банковской сфере. В Мордовском региональном филиале Россельхозбанка трудится с 2006 года. Прошел путь от экономиста до заместителя директора. До этого 5 лет работал в Министерстве финансов Республики Мордовия. Женат, имеет двух сыновей.

Успешный опыт работы Сергея Серова позволит закрепить положительные результаты Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по всем направлениям деятельности и сохранить ведущие позиции в рейтинге кредитных учреждений республики.