Оштрафован за продажу шпионской флешки

Пролетарский районный суд Саранска приговорил 23-летнего сотрудника компании сотовой связи Алексея Орлова к штрафу за незаконный сбыт специальных технических средств для прослушки.

Согласно приговору суда, в ноябре прошлого года, еще будучи студентом, Алексей Орлов разместил в интернете объявление о продаже специальной аппаратуры для негласного получения информации. Шпионская техника представляла собой цифровой диктофон, закамуфлированный под флеш-карту, со встроенным акустическим микрофоном, возможностью аудиозаписи и конструктивными элементами для негласного получения информации.

В декабре 2015 года в одном из торговых центров города Орлов встретился с клиентом, пожелавшим приобрести устройство. Покупателем выступал человек, действовавший под оперативным прикрытием. Клиент договорился со студентом, что купит у него флешку и еще два портативных GSM-радиомикрофона для прослушки. Всего за три жучка продавцу было обещано 7 тысяч рублей (в качестве предоплаты Орлов получил тысячу рублей). Через два месяца студент снова встретился с «покупателем» и передал товар, за что получил обещанный гонорар. Во время проверочной закупки в том же торговом центре парень был задержан.

От каких-либо показаний как на следствии, так и в суде Алексей Орлов отказался, а своей вины в незаконном сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, он не признал. При этом по закону, для того чтобы продавать специальные технические средства, необходима лицензия от Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

В итоге суд признал Алексея Орлова виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.