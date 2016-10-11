Онлайн-правосудие

В скором времени каждый пользователь электронных СМИ сможет отслеживать ход судебных разбирательств, не выходя из дома. В Государственной думе в первом чтении принят правительственный законопроект, направленный на повышение открытости судебной системы.

Согласно законопроекту, все желающие смогут воочию увидеть или услышать, как идёт заседание. Проведение трансляции будет возможно с разрешения суда или по его собственной инициативе. Трансляция может быть в режиме реального времени или отсроченной, полной или частичной. В отношении судебных заседаний по определенным категориям дел установлен запрет на трансляцию. Не подлежат трансляции закрытые судебные заседания, а также связанные с рассмотрением дел, решения по которым не могут быть размещены на официальном сайте суда. Как правило, это дела, связанные с несовершеннолетними, половыми преступлениями, дела, где фигурирует гостайна и т.д. Эксперты считают, что прямая трансляция заседаний, пусть даже не всех, а некоторых, - это серьёзный шаг к открытости судебного процесса.

Законопроект уточняет, что обработка персональных данных допускается без согласия участника конституционного, уголовного, административного, арбитражного и гражданского судопроизводства, а также если обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта.

Регламентируется и порядок размещения в сети текстов судебных актов. Предусматривается, что тексты должны размещаться в интернете в разумный срок, но не позднее одного месяца после их принятия в окончательной форме. Исключения из общего правила предусмотрены для приговоров. Их тексты размещаются не позднее одного месяца после вступления в законную силу. Для судебных актов арбитражных судов тексты должны быть размещены в сети на следующий день после принятия.

Порядок размещения судебных актов в сети, а также сроки хранения в информационной системе суда будут определяться Конституционным судом РФ, Верховным судом РФ и Судебным департаментом при ВС РФ.

Законопроектом определены персональные данные, которые должны исключаться из их текстов при размещении в интернете. Таковыми являются:

- фамилии, имена и отчества участников судебного процесса, дата и место рождения, место жительства или пребывания, номера телефонов, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика, государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, страховой номер индивидуального лицевого счета;

- сведения о месте нахождения земельного участка, здания, сооружения, жилого дома, квартиры, машины, другая информация об имуществе и о денежных средствах участников судебного процесса, находящихся в банках или иных кредитных организациях, если эти сведения относятся к существу дела.