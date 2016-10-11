Сотрудница почты ответила в суде за хищение 300 тысяч рублей

Краснослободский суд вынес приговор бывшей начальнице отделения почтовой связи Анастасии Бикеевой. Девушка обвинялась в присвоении денег почты в крупном размере.

Анастасия Бикеева занимала должность начальника отделения почтовой связи «Новотроицкое» Краснослободского почтамта «Почты России». С августа 2015-го по март 2016 года она просто присваивала деньги из кассы отделения, пополнявшейся за счет продажи различных товаров и поступивших от населения платежей. Сумма похищенного составила 307 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимая вину признала полностью и поддержала свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Суд признал Бикееву виновной и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Также к подсудимой применено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и выполнением финансово-распорядительских функций, на срок 2 года.

УФПС Республики Мордовия сообщает, что факт присвоения денежных средств был выявлен в результате проверки, проведенной контрольно-ревизионным отделом филиала.

Все документы были оперативно переданы в правоохранительные органы, сотрудница отстранена от занимаемой должности. В ходе следствия она признала свою вину.

Аппаратом управления филиала принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств сотрудников, работающих с денежными средствами Филиала, в том числе и на этапе прохождения ими испытательного срока при приеме на работу в систему связи.

Необходимо отметить, что подобного рода правонарушения не приводят к сбоям в оказании услуг пользователям почтовой связи. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме.