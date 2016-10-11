В Мордовии увеличен размер прожиточного минимума пенсионеров

На прошедшей в пятницу второй сессии Госcобрания Мордовии было принято решение об увеличении размера дефицита республиканского бюджета. В цифровом выражении расходы региональной казны теперь на 4024 миллиона рублей превышают размер доходов - 43 млрд 438 млн руб. против 39 миллиардов 414 миллионов. Недостающие средства предполагается изыскать прежде всего путем внешних заимствований. Кроме того, свою роль должны сыграть остатки денежных сумм, сохранившиеся с 2015 года.

Как подчеркнул вице-премьер - министр финансов Мордовии Алексей Симонов, довольно значительный рост дефицита вызван в немалой степени необходимостью ассигнований на текущее содержание государственных учреждений и органов власти (почти 600 млн руб., из которых свыше 400 миллионов пойдет на выплату заработной платы). Еще 249 миллионов требуется направить на обязательное медицинское страхование неработающих граждан, 281 миллион - на обслуживание государственного долга республики.

Есть, впрочем, и более приятная новость. Поступления из федеральной казны увеличиваются на 430 млн рублей. Из них 170 миллионов направляется на продолжение строительства крытого футбольного манежа, 56 млн - на обеспечение доступности общеобразовательных программ, 18 млн - на лекарственное обеспечение отдельных категорий населения, 23 миллиона - на социальную поддержку граждан. Дополнительное финансирование также получат аграрии. На создание и модернизацию тепличных комплексов будет направлено 106,7 млн руб.

Вообще, проблемам оздоровления финансовой системы Мордовии парламентарии уделили пристальное внимание. С этой целью, в частности, решено оптимизировать потоки на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. Дотации они теперь будут получать из региональной казны напрямую.

Следующее нововведение - повышение ставок транспортного налога. Речь, правда, идет лишь о транспортных средствах «престижного потребления». Так, владельцы мотоциклов, мотороллеров, оснащенных мощным (свыше 40 лошадиных сил) двигателем, отныне будут платить не 37,3, а сразу 50 рублей за каждую «лошадку». Для катеров, моторных лодок и прочих водномоторных судов (мощностью от 100 л.с.) ставка вырастет с 82 до 200 рублей, для яхт - со 163,9 руб. до 400 рублей, гидроциклов - с 204,8 до 500 рублей. Таким образом, только в 2018 году бюджет планирует дополнительно выручить свыше 736 миллионов.

Что же касается рядовых автолюбителей, то они могут не волноваться. Принятые на сессии поправки в республиканский закон их не коснутся. Стоит также заметить, что хозяева «сильных» моторов доселе явно не переплачивали. По итогам 2015 года Мордовия находилась на 13-й позиции в ПФО по объемам поступления транспортного налога и 9-й - в пересчете на душу населения. По действующим ставкам на мотоциклы и мотороллеры указанной мощности республика занимает 6 место в округе, на яхты - одиннадцатое, катера, лодки и гидроциклы - девятое.

И еще несколько слов в продолжение «автотранспортной» темы. Решением парламентариев в перечень оснований, позволяющих вводить временные ограничения или даже полностью останавливать движение транспортных средств на дорогах, отныне включено проведение не только публичных или массовых, но и спортивных мероприятий.

Среди других рассмотренных вопросов стоит выделить увеличение до 7879 рублей размера прожиточного минимума пенсионеров (данный показатель применяется при определении суммы федеральной социальной доплаты к пенсиям), разграничение полномочий республиканских органов госвласти в области обращения с отходами производства и потребления (для выполнения этой работы в Министерстве ЖКХ и гражданской защиты населения планируется даже создать новый отдел) и несколько кадровых назначений. В связи с тем что вновь избранный депутат Госсобрания Владимир Литюшкин продолжит работать в Совете Федерации РФ, решением ЦИК его мандат передан генеральному директору ЗАО «Лидер-Компаунд» Анатолию Бузлаеву. А Валентина Лияскина еще на пять лет останется аудитором региональной Счетной палаты.