«Точки роста» Мордовии

Ключевые вопросы развития реального сектора экономики и импортозамещения в регионах Приволжья обсуждались 21 октября в Саратове на заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО. Открывая заседание, полпред Президента Михаил Бабич подчеркнул, что активную работу по решению поставленной Главой государства задачи проводят все регионы округа. В частности, действует совет по промышленной политике, координирующий взаимодействие федерального центра с регионами по самому широкому спектру вопросов промышленной политики. Также создан совет по вопросам повышения эффективности деятельности и развития организаций оборонно-промышленного комплекса ПФО.

На сегодняшний день уже 102 из 155 приволжских предприятий по линии Минпромторга пользуются различными видами государственной поддержки (их сумма превышает 8 миллиардов рублей). В целом же по округу предприятиям только в 2015 году было выделено около 28,3 млрд руб. Аналогичные работы проводятся по линии Минэнерго и Минкомсвязи России. Еще 125 проектов от 91 предприятия АПК (на 44,5 миллиарда) включены в перечень импортозамещающих инвестпроектов в сельском хозяйстве.

«Доля импорта по различным отраслям промышленности неуклонно снижается, - сообщил на заседании министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. - Годовые целевые показатели в подавляющем большинстве секторов промышленности выполняются».

С докладом «Развитие экономики региона путем формирования «точек роста» на совещании выступил Глава Мордовии Владимир Волков. Как отмечалось, республика, не обладая серьезными сырьевыми ресурсами, делает упор на развитие инноваций. И эта политика уже приносит плоды - в прошлом году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, открыто 17 новых производств и предприятий. «В текущем году начато строительство еще трех заводов - по производству лекарств, источников света и кабельной продукции нового поколения, - сказал руководитель Мордовии. - Доля инновационной продукции в общем объеме производства ныне составляет 28,3 процента, что является лучшим показателем в ПФО».

По словам Владимира Волкова, сейчас в регионе сформирована разветвленная инфраструктура государственной поддержки инноваций. Так, технопарк объединяет усилия 86 компаний-резидентов, в которых работают более 1700 человек. Важнейшей «точкой роста» стала также кластерная политика. Благодаря этому развитие получили сферы вагоностроения, энергоэффективной светотехники, волоконной оптики.

К примеру, в прошлом году был реализован серьезный импортозамещающий проект - в Саранске был открыт первый в стране завод по производству оптического волокна, способный обеспечить до половины потребностей российского рынка. Интерес к новой продукции уже проявили 8 предприятий, в том числе из Белоруссии. Наше предприятие стало ядром нового промышленного кластера «Волоконная оптика и оптоэлектроника», создание которого было поддержано Министерством промышленности и торговли РФ.

Между тем открытие завода только первый этап проекта. Сейчас речь идет об организации собственного производства преформ. «Мы стремимся создать законченный и независимый от внешних факторов цикл производства: от сырья для оптического волокна до приборов и оборудования на его основе, - подчеркнул Владимир Волков. - С учетом проводимой в отношении России санкционной политики эту проблему необходимо решать как можно скорее».

Другой амбициозный проект предусматривает расширение действующего производства компонентов солнечных электростанций в ООО «Хелиос-Ресурс». В рамках его реализации за 8 месяцев текущего года выпущено продукции на 2,5 миллиарда рублей. ЗАО «Лидер-Компаунд» в свою очередь продолжает работу по выпуску полимерных изоляционных материалов для кабельной промышленности. Это первое на территории СНГ производство пероксидосшиваемых компаундов для силовых кабелей среднего и высокого напряжения. От существующих зарубежных аналогов продукцию отличают высокотермическая стойкость и стабильность параметров при долгосрочном хранении. Развитием инноваций занят также «Рузхиммаш», где реализуется проект организации производства грузовых железнодорожных вагонов для перевозки расплавленной серы с использованием нержавеющих сплавов и электрической системы подогрева груза. А вот ЗАО «Плайтерра» модернизирует производственные мощности с целью увеличения объемов производства фанеры до 100 тысяч куб. метров в год. По результатам января - августа 2016-го объем производства продукции, освоенной в рамках проекта, составил 1,2 млрд руб. При этом импортозамещающие проекты есть и у других промышленных предприятий региона - на Ардатовском светотехническом заводе, «Электровыпрямителе», «Орбите», «Сарансккабеле», группе компаний «Оптикэнерго»…

Что же касается сельского хозяйства и сферы переработки, здесь успехи не менее очевидны. Так, ГУП РМ «Тепличное» продолжает строить новый комплекс с энергоцентром и системой досвечивания. Сравнительно недавно в эксплуатацию введены теплицы площадью 2,53 гектара. Сейчас возводится еще одна теплица, занимающая 1,5 га территории. В торбеевском подразделении МПК «Атяшевский» смонтированы автоматические линии по производству полукопченых колбас и сосисок, упаковке готовой продукции, закуплено оборудование для формовки колбасных изделий. Строительство сразу трех площадок для выращивания бройлеров ведет агрофирма «Октябрьская». Корпуса в селе Пензятка уже заселены молодняком птицы. На очереди площадка в с. Болотниково, где ведется монтаж металлоконструкций, линий водопровода и газовых сетей.

Возможно, на пороге нового витка развития стоит ЗАО «Рузово». В производство компаундов на основе яичных продуктов предполагается вложить около 600 миллионов рублей. В результате реализации проекта будет создано не менее 50 рабочих мест, объемы производства компаундов составят 6000 тонн в год. А по уровню оснащенности и качеству выпускаемой продукции предприятие станет одним из лучших в стране.

Кроме того, строительство свинокомплекса на 4800 свиноматок проводит сейчас Мордовский племенной центр, а «Ромодановосахар» после реконструкции мощностей сможет увеличить объемы переработки сахарной свеклы до 8500 тонн в сутки.

Еще одной значимой «точкой роста» Глава республики назвал систему подготовки кадров. С 2010 года в Саранске функционирует лицей для одаренных детей. Он создавался как ключевое звено в инновационной структуре подготовки кадров «Школа - вуз - технопарк - предприятие». В настоящее время в лицее учатся 300 детей из 20 регионов России.

В этот же день участники заседания осмотрели выставку продукции предприятий Приволжского федерального округа «Сделано в России. Сделано для России». Свои импортозамещающие проекты на ней представили, в частности, ГК «Оптикэнерго», ЗАО «Оптиковолоконные системы» и «Хелиос-Ресурс». В ходе осмотра мордовской экспозиции министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подчеркнул, что высокие технические характеристики представленной кабельно-проводниковой продукции непременно заинтересуют потребителей, в том числе крупные энергетические компании страны.