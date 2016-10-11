В Саранске состоялась встреча депутатов Госдумы с региональными коллегами и партактивом

26 октября депутаты Госдумы 7 созыва Виталий Борисович Ефимов, первый заместитель Председателя Комитета по транспорту и строительству; Василий Иванович Пискарев, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции, Александр Васильевич Воробьев – член Комитета Госдумы по аграрным вопросам, Сергей Викторович Чиндяскин – член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи провели встречу с депутатами Государственного Собрания РМ и городского округа Саранск, депутатами муниципального уровня и партийным активом республики.

Депутаты обсудили законотворческую деятельность Государственной Думы ФС РФ, формирование государственного бюджета на следующий год, а также реализацию предвыборной программы «Единой России». Встречу провел Секретарь Мордовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Васильевич Чибиркин.

Как отметил Секретарь МРО Партии, работа народных избранников на местах и общение с коллегами поможет определить наиболее важные для Мордовии вопросы, которые необходимо решить. Среди них невысокие зарплаты, проблемы в сфере ЖКХ и здравоохранении. От наших депутатов Госдумы мы ждем реальных предложений по улучшению инвестиционного климата республики, ускорению процессов в реальном секторе экономики. «Включаться в работу нужно как можно быстрее.Региону требуется поддержка и в плане снижения закредитованностиперед федеральном бюджетом. Требуется помощь в решении вопросов замещения коммерческих кредитов бюджетными.

Нам предстоит решить ещё много вопросов в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года, а также развития реального сектора экономики, сельского хозяйства и строительства жилья. Везде необходимо софинансирование».

В рамках встречи, Первый заместитель Председателя Комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов рассказал собравшимся о предстоящей работе, вопросах, которые будут решаться на Охотном ряду. Кроме того, Виталий Борисович поблагодарил избирателей за оказанное доверие и отметил, что результат голосования стал показателем сплоченности и солидарности народа.

- Выборы показали, что в Мордовии люди доверяют власти, - отметил он.

По словам Виталия Борисовича Ефимова, все обращения граждан, которые были получены в период избирательной кампании, должны быть переведены в наказы и включены в план реализации. Депутат призвал чиновников на местах активизировать эту работу и встречаться чаще.

- Давайте проводить подобные собрания один раз в квартал, считаю, что такая работа будет очень продуктивной, - подчеркнул Виталий Борисович Ефимов.

Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подчеркнул, что работа его Комитета будет направлена на сохранение в стране и в республике спокойной обстановки.

- Люди боятся и не уверены в своей безопасности. И речь идет не о внешней угрозе, а об элементарной халатности и непрофессионализме. Примером может служить трагедия, которая недавно произошла в Рязани. Гибели ни в чем неповинных людей в мирное время допускать нельзя, а виновные в таких происшествиях должны быть обязательно наказаны. Я приглашаю вас к открытому диалогу и участию в дискуссиях, ведь речь идет о безопасности нашего будущего - детей, - заключил Василий Пискарев.

Член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Александр Воробьев в своем выступлении остановился на приоритетных отраслях сельского хозяйства и вопросах развития деревень. По его словам, в ближайшие годы предстоит направить усилия на увеличение в Мордовии поголовья молочного скота и развитие садоводничества.

Член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Чиндяскин отметил, что одной из первоочередных задач его Комитета станет обеспечение населения объективной информацией.







