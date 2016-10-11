«Ростелеком» создал инфраструктуру связи для кинотеатра «Россия» – Центра Жерара Депардье в Саранске

«Ростелеком» создал оптическую инфраструктуру связи для обновленного кинотеатра «Россия» – Центра Жерара Депардье и обеспечил учреждение телекоммуникационными услугами. В рамках договора кинотеатру предоставлены доступ в Интернет со скоростью до 100 Мбит/с, «Интерактивное ТВ», «Новая телефония» и «Электронный документооборот». Центр является филиалом «Госфильмофонда России», имеющего представительства не только в России, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья.

«Работы по строительству волоконно-оптической линии связи, монтажу и настройке оборудования велись одновременно с реконструкцией кинотеатра. В результате на момент открытия персонал кинотеатра уже имел доступ в сеть Интернет и пользовался телефонией, – рассказывает директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» Игорь Вольфсон. – В дальнейшем оптическая инфраструктура позволит кинотеатру расширить перечень услуг связи и подключить другие дополнительные сервисы, например, облачное видеонаблюдение, видеоконференцсвязь, пожарно-охранную сигнализацию и др.».

«Сегодня обновленный кинотеатр после реконструкции и переоборудования является одним из самых современных в республике. Надежная инфраструктура связи полностью соответствует нашим задачам, представляя собой основу для внутренних коммуникаций и эффективного взаимодействия с нашими контрагентами и поставщиками, а в перспективе позволит в зависимости от наших потребностей расширить перечень технологических продуктов, решений и услуг», - подчеркнула директор кинотеатра «Россия» - Центра Жерара Депардье Валентина Рамазанова.

Кинотеатр «Россия» - Центр Жерара Депардье, обособленное подразделение ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации», призвано стать местом проведения кинофестивалей, кинофорумов, различного рода культурно-просветительских мероприятий по популяризации отечественного кинематографа и крупнейшего в мире кинособрания – коллекции Госфильмофонда России. Основной репертуар кинотеатра составят произведения отечественного и мирового кинематографа от киношедевров до рядового кино.



