В Саранске пройдет праздничная ярмарка

4 ноября вся страна празднует День народного единства, православные в этот день чествуют Казанскую икону Божией Матери. Традиционно накануне праздников в столице Мордовии организуются большие продовольственные ярмарки. В этом году ярмарка пройдет 29 октября.

На ярмарке можно будет приобрести как продовольственные (мясо, яйца, сахар, молочные продукты, подсолнечное масло, овощи), так и непродовольственные товары широкого ассортимента. Причем цены будут ниже, чем на рынках и в магазинах.

Места проведения ярмарки остались те же:

- ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко)

- ул. Терешковой (от ул. Пролетарской до ул. Ст. Разина)

- проспект 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных)

- ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой)

- проспект 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольской).

Напоминаем, что на время проведения ярмарки будет изменено движение маршрутов городского транспорта.

Ярмарка начнет работать уже в 7 утра. Не пропустите!