В России впервые проведено исследование участия регионов во Всероссийской олимпиаде школьников. Разработка рейтинга была доверена признанным авторитетам в научной среде - Московскому центру непрерывного математического образования и порталу «Олимпиада.ру». Специалисты проанализировали результаты школьников из 83 регионов России за несколько последних лет и выяснили, какое количество дипломов приходится на душу населения отдельного региона. В итоге Мордовия признана лидером в стране по работе с талантливыми детьми, уступив первое место лишь Москве (у нее 699 дипломов победителей и призеров в 2016 году, коэффициент 5,67). Почётное второе место с коэффициентом 5,57 осталось за Мордовией. Наши учащиеся показали высокий результат и заработали 45 дипломов. Несмотря на количественное преимущество - 204 диплома, Санкт-Петербург смог занять только третье место, так как в пересчете на население коэффициент составил лишь 3,90. Замыкают топ-5 Кировская область и Татарстан. Неплохо себя показали Удмуртия, Чувашия, Челябинская, Вологодская и Магаданская области.

«В прошлом году школьники Мордовии достигли небывалых успехов на всероссийских олимпиадах, завоевав 35 наград. Впервые в истории победителем Международной олимпиады по астрономии и астрофизике стал россиянин, воспитанник нашего лицея для одаренных детей Иван Утешев. А сам лицей недавно занял второе место в рейтинге лучших школ России. Это результат совместной деятельности лучших школьных учителей и преподавателей вузов.

У нас есть отличный пример, в каком направлении другим нашим школам надо развиваться, как организовывать учебный процесс и достигать высоких результатов. Лицей для одаренных детей должен транслировать свой опыт и практики в районах республики. Только так мы можем повысить качество общего образования во всей системе», - отметил Глава республики Владимир Волков.