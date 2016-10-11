На «Рузхиммаше» продолжается диверсификация производства

Компания «РМ Рейл» (входящая в корпорацию «Русские машины», управляющую машиностроительными активами «Базового Элемента») запустила производство вертикальных стальных резервуаров. С этой целью на базе завода «Рузхиммаш» создано совместное с Правительством Мордовии предприятие. Таким образом, с начала 2016 года для реализации новых проектов, связанных в том числе и с производством РВС, было дополнительно задействовано около 100 высококвалифицированных специалистов.

В новой продукции «Рузхиммаша» заинтересованы практически все отрасли российской экономики - от нефтехимического сектора и пищевой промышленности до оборонного комплекса и авиационного транспорта. Ведь вертикальные стальные резервуары могут быть использованы для хранения и накопления нефти, темных и светлых нефтепродуктов, химикатов, воды и прочих жидкостей. «Кроме того, новый проект позволяет уменьшить зависимость от традиционных для предприятия сегментов - машиностроения и металлургии, а также внедриться в смежную строительную отрасль, - подчеркнул в данной связи генеральный директор «РМ Рейла» Павел Овчинников. - «Рузхиммаш» уже более 50 лет выпускает нефтехимическое оборудование, поэтому потребители нас знают и подтверждают интерес к новой продукции. Уже получены первые заказы».

Стоит заметить, что значительный вклад в реализацию проекта внесло руководство республики, которое не только поддержало идею создания «РМ Рейл РВС», но и работает вместе с предприятием над ее продвижением. «Важно, что это способствует привлечению грамотных и высококвалифицированных кадров, - заявил в свою очередь Глава Мордовии Владимир Волков. - С начала текущего года только в промышленности было создано или модернизировано более сотни рабочих мест. Такую положительную динамику нам необходимо сохранить».