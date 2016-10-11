У Саранского телевизионного завода есть потенциал для освоения новых сегментов рынка

Об этом было заявлено в ходе рабочей встречи Главы Мордовии Владимира Волкова с руководителем предприятия Сергеем Сафоновым. По словам генерального директора телевизионного завода, предприятие обеспечено гособоронзаказом до конца 2017 года. В то же время сейчас проводятся работы и по импортозамещению. Продукция, в том числе насосное оборудование, выпускается для нужд крупнейших отечественных корпораций.

В пользу необходимости освоения новых сегментов рынка высказался и Глава республики. По его словам, это необходимо для обеспечения финансовой стабильности предприятия, сохранения набранных темпов развития. Как подчеркнул Владимир Волков, ориентироваться нужно на выпуск высокотехнологичной гражданской продукции. Для решения поставленных задач есть все возможности - современная производственная база, мощное конструкторское бюро, хорошие научно-технические заделы. Сейчас на заводе трудятся около 1800 человек, значительную часть трудового коллектива составляет молодежь.