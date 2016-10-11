Прокуратура требует взыскать с Игнатьева 13 миллионов рублей

Приговор бывшему первому заместителю министра строительства и архитектуры Мордовии 40-летнему Алексею Игнатьеву вступил в силу. Напомним, бывший чиновник был признан виновным в мошенничестве при строительстве жилых домов в Саранске. Ущерб от махинаций Игнатьева составил десятки миллионов рублей. Суд отмерил ему 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

По одному из эпизодов Игнатьев причинил ущерб муниципальному предприятию Саранска «Горстройзаказчик» на сумму более 13 млн рублей, выделенных в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Средства были выделены на возведение 16-этажного дома по улице Косарева в Саранске. Игнатьев (тогда он был еще директором строительной организации «Стройкомплюс») деньги получил и «освоил», но в построенном доме квартиры были непригодны для проживания из-за многочисленных недоделок. Довершать работу за Игнатьевым пришлось другим фирмам, а жителям аварийных домов еще долго ждать новоселья.

В связи с отказом от возмещения ущерба в добровольном порядке прокуратурой республики в Ленинский районный суд Саранска направлено исковое заявление о взыскании с Игнатьева более 13 млн рублей.

Заметим, что суд сохранил арест на имущество Игнатьева - всего на 42 миллиона рублей. Сюда входят пять земельных участков общей площадью более 9 тысяч квадратных метров стоимостью почти 4 миллиона рублей (два участка расположены в Мурани, еще три на Александровском шоссе). Среди арестованного и жилой дом в Мурани стоимостью свыше 11 миллионов рублей, а также четыре офиса по улице Строительной.