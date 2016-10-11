«Надо прекратить раздачу халявы бездарям»

В Болгарии завершилась XXI Международная астрономическая олимпиада (IAO-2016). В ней приняли участие 76 школьников, двое из них представляли Республиканский лицей для одаренных детей - Дамир Гасымов и Станислав Цапаев.

Проверить свои силы в международной олимпиаде решились ученики из 15 стран мира: Армении, Болгарии, Литвы, Румынии, России, Индии, Китая, Таиланда, Италии, Украины, Швеции, Киргизии, Кореи, Чехии, Македонии. В течение недели они решали теоретические и практические задачи, а также демонстрировали своё знание неба и техники астрономических наблюдений. Итогом проверки астрономических знаний и умений стала золотая медаль у Дамира Гасымова и бронзовая медаль у Станислава Цапаева.

Эстафету международных побед покинувшего стены лицея Ивана Утешева приняли новые, «звёздные» победители. По традиции до актового зала, где состоялась пресс-конференция, олимпиадники прошествовали через «коридор славы» под аплодисменты остальных лицеистов.

Дамир Гасымов приехал обучаться в Мордовию в прошлом учебном году из Нижнего Новгорода, Станислав Цапаев родился в Саранске. Они рассказали, что конкурсные задачи по астрономии во многом похожи на задачи по физике. Наибольшую сложность вызвали те из них, что касались пока ещё мало изученных «чёрных дыр». Вообще, по сравнению с прошлыми годами в этой олимпиаде нужно было отыскивать новые ходы для решений, применять новейшие знания.

Победители отметили, что задания младшей и старшей групп в теоретическом туре различались мало, что и показали результаты, а «наблюдательный» тур не оправдал своего практического направления, так как все решения также предстояло делать на бумаге. Виной стала неподходящая погода.

Ребята признаются, что начали заниматься астрономией в первую очередь потому, что данный предмет их увлекает. Эта дисциплина хорошо развивает мышление и воображение. И хотя с выбором дальнейшего жизненного пути они пока не определились, уверены, что астрономия - профессия перспективная и нужная. Хотя такой технической базы, как, например, в Америке, в России нет.

«На астрономических олимпиадах детям дают задачи, уже похожие на исследования, которые проводят настоящие учёные, и порой школьники могут только догадываться о результатах, которые получат, - рассказал преподаватель астрономии лицея для одаренных детей Юрий Синицын. - Готовиться к таким олимпиадам нужно, не только решая как можно больше задач, но и не забывая о целостном восприятии материала».

Именно для этого в лицее для учеников созданы все условия: первая половина дня отводится на общие для всех занятия, а вторая - на индивидуальные часы. При этом общеобразовательные стандарты сохраняются. Дети работают по 9 уроков в день и своему профильному предмету уделяют не менее трёх часов. При этом учащиеся признаются, что в общеобразовательной школе уставали на уроках больше, так как им приходилось неоправданно много заниматься уроками, которые были им неинтересны. Здесь же занятия проходят на одном дыхании, создаются все условия для нормальной подготовки к соревнованиям. При этом каждому ученику составляется индивидуальный график, и аттестацию по менее важным предметам можно будет сдать в освободившееся время.

Подготовка по астрономии также включает в себя дополнительные занятия по сопутствующим дисциплинам - математике и физике. Не случайно школьники, занимающиеся астрономией, с лёгкостью проявляют себя и в изучении этих предметов на различных олимпиадах. Например, Станислав Цапаев - призёр России в том числе по физике. В декабре этого года он примет участие в ещё одной международной олимпиаде по астрономии, на этот раз в Индии. В этом же месяце в Индонезию на остров Бали отправится ещё один воспитанник мордовского лицея - Алексей Шишкин. В прошлом году, обучаясь в восьмом классе, Алексей принимал участие в общероссийской олимпиаде по астрономии для девятиклассников и стал абсолютным чемпионом, обойдя даже более старших товарищей по лицею. В олимпиаде в Болгарии он не смог принять участие, так как готовится к другой - по естественным наукам (физика, химия, биология). Однако в следующем году в соревнованиях по астрономическим знаниям именно на него преподаватели возлагают особые надежды. Похоже, что с очередной олимпиады астрономы нашего лицея вернутся уже с тремя медалями.

Научный руководитель Республиканского лицея Дмитрий Подлесный отметил, что вся деятельность Республиканского лицея для одарённых детей полностью финансируется из бюджета Мордовии и не стоит родителям учащихся ни копейки. А поездка на астрономическую олимпиаду, в которой ребята принимали участие в составе сборной команды страны, была профинансирована Минобразования России.

«Да, хорошо, что финансирование происходит, но этого мало, - отмечает Дмитрий Подлесный. - Если хотя бы малая часть от денег, которые уходят на финансирование отдельных направлений в спорте, отдавалась в науку, мы бы достигли небывалых высот. Зарплата одного элитного футболиста сопоставима с затратами на обучение физике школьников всей страны! Такой цинизм уже достал, и надо прекратить раздачу халявы бездарям, которые не могут попасть по воротам!».

Но, похоже, не только футболисты в России не умеют играть в футбол, но и некоторые строители разучились нормально строить. Как известно, при открытии лицея было анонсировано, что в нём будет работать настоящая обсерватория. Логично было предположить, что Дамир и Станислав сумели так блестяще проявить свои знания, в том числе и из-за наличия под боком такого устройства. Но наяву оказалось, что ребята в лицейском телескопе пока так ни разу звёзд и не увидели: «Горе-строители, которые до сих пор не сдали корпус, не сделали обсерваторию. Строительная фирма, которая занималась этой работой, самоликвидировалась, и вопрос стоит и поныне. Недоделок очень много. Ребятам приходится работать с портативными телескопами, а выезд с ними за город, сами понимаете, вызывает сложности», - рассказал о незавидном положении дел Дмитрий Подлесный.