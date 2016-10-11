Игорь Бутман: Гости Саранска откроют для себя, какой это замечательный город

Всемирно известный музыкант, народный артист России Игорь Бутман стал послом Саранска - города-организатора чемпионата мира по футболу 2018. Об этом было объявлено в день закрытия фестиваля «Вейсэ джаз», которым уже 3 года руководит знаменитый музыкант.

Представ перед журналистами в новой для себя роли, Игорь Бутман признался: «Для меня огромная честь третий год курировать джазовый фестиваль в Саранске. Очень приятно, что Саранск предложил мне быть своим послом чемпионата мира по футболу 2018 года. Этот значимый для всего спортивного мира планеты турнир впервые пройдёт в России, он привлечет огромное внимание болельщиков всех континентов. На чемпионат приедут миллионы людей. И они будут смотреть не только футбольные матчи, важно познакомить их с нашими достопримечательностями, культурой, искусством и традициями народов России. Я прекрасно понимаю, какая огромная ответственность ложится на посла чемпионата мира: показать и рассказать потенциальным зарубежным гостям, что мы готовы встретить болельщиков со всем радушием.

Мы гордимся нашей Олимпиадой в Сочи, надеюсь, чемпионат мира по футболу мы проведем не хуже. С футболом много чего в моей жизни связано… Я буду стараться делать все возможное, чтобы гости Саранска открыли для себя, какой это замечательный город, какие здесь замечательные люди, понимающие и ценящие искусство, любящие спорт. Надеюсь, скоро джазовый фестиваль в Саранске будут слушать на 30-тысячном стадионе…».

В интервью журналистам Игорь Бутман рассказал о своем особом отношении к Мордовии. Признался, что, много гастролируя по городам и странам, возвращается в наш город хоть и ненадолго, но как к себе домой, потому что принимают его здесь как родного. А еще всемирно известный музыкант с большим уважением относится к руководству нашей республики, видя, как стремительно преображается, благоустраивается Саранск, возводятся спортивные и культурные объекты, строятся дороги.

Игорь Бутман известен не только как музыкант и общественный деятель, он заядлый спортсмен. Хоккеем увлекается с детства, играет в теннис, футбол. Он член звездной футбольной команды «Старко», играет в хоккей в «Ночной лиге», дважды принимал участие в телепроектах Ильи Авербуха «Звезды на льду» и «Ледниковый период».

Игорь Бутман в присутствии журналистов «сдал отпечатки рук» для аллеи славы, терпеливо позировал для опоздавших, отвечал на вопросы. А потом, отряхнув с рук звездную пыль в виде остатков сухой смеси, пошел к зрителям фестиваля делиться приятной новостью и радовать горожан игрой на саксофоне.

Напомним, что в команду послов Саранска как города-организатора чемпионата мира 2018 также входят олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, радиоведущая Татьяна Гордеева и актер Станислав Дужников.