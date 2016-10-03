Внимание – розыск!

СО ММО МВД России «Лямбирский» были возбуждены уголовные дела по следующим фактам ДТП:

04.10.2016 г. в 23.15 на 277 км. а/д Н.Новгород – Пенза – Саратов в Лямбирском муниципальном районе, водитель автомашины «Шевроле Лачетти», двигавшейся в сторону г.Саранска, совершил столкновение с автомашиной «КАМАЗ» в составе прицепа, движущейся во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомашины «Шевроле Лачетти» от полученных травм скончался на месте происшествия, двое пассажиров данной автомашины госпитализированы.



20.06.2016 г. в 11.50 на 259 км автодороги Н. Новгород – Пенза – Саратов в Лямбирском муниципальном районе, произошло столкновение автомашины «ЛАДА ГРАНТА» и автомобиля «ПЕЖО 407». В результате ДТП травмы получили водители обеих автомашин.



В связи с возникшей необходимостью правоохранительные органы просят откликнуться всех, кто стал очевидцем данных происшествий или владеет какой-либо информацией, сообщить все имеющиеся данные по телефонам 8(834-41) 2-13-75 или 02.

УГИБДД МВД по Республике Мордовия



