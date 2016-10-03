Совсем недавно Мордовия дружно следила за нашей землячкой Илоной Соломоновой, которая, пройдя все кастинги, стала участницей и четвертьфиналисткой проекта «Голос» - суперпопулярного музыкального шоу Первого канала. В этом году у нас снова есть шансы поболеть за своих: прошла кастинг и получила приглашение на слепые прослушивания детского «Голоса» рузаевская восьмиклассница Наира Гурбанова.

Имя юной солистки, покорившей жюри песней на иностранном языке, известно многим в столице железнодорожников: Наира часто принимает участие в различных праздничных мероприятиях. Девочка музыкально одарена с рождения, ее родители тоже хорошо поют. Эстрадные песни она исполняет на английском, испанском и голландском языках. Иностранные языки, по словам Наиры, даются ей легко.

Преподаватели ДШИ № 1, которые славятся одаренными воспитанниками, помогли развиться таланту юной певицы. Репетирует девочка в детской школе искусств каждый день. Сейчас Наира Гурбанова занимается вокалом и игрой на фортепиано под руководством опытного педагога Татьяны Яшиной. Именно она вместе с родителями будущей звезды предложила Наире принять участие в проекте «Голос. Дети». У юной певицы красивый голос и обаятельная улыбка. Она явно получает удовольствие от всего, чем занимается, будь то игра на фортепиано или пение.

Сейчас Наиру переполняют эмоции по поводу предстоящего участия в съемках слепых прослушиваний. И ей есть чем гордиться: из 13 тысяч заявок организаторы отобрали 600 ребят, в том числе нашу юную землячку. «Там было невероятно круто! - вспоминает кастинги Наира. - У меня появились новые знакомые, они оказались очень добрыми и веселыми. Вместе мы переживали друг за друга. Я была очень рада, когда узнала, что прошла на слепые прослушивания. На сайте Первого канала выложили список, в котором было 67 фамилий, среди них и моя! Не думала, что пройду этот кастинг, ведь на проекте было много одаренных детей. Хочу выразить слова благодарности всем, кто поддерживал и болел за меня!».