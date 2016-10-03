В Саранске пройдет медовая ярмарка

В ближайшее воскресенье - 16 октября - в Саранске пройдет очередная ярмарка меда. Медовые ярмарки появились в столице Мордовии не так давно, но уже полюбились горожанам. Секрет их популярности прост - здесь можно купить мед и продукты пчеловодства по доступным ценам. Традиционно все посетители ярмарки смогут продегустировать мед, узнать секреты хранения от самих пчеловодов. Отметим, что в медовой ярмарке принимают участие исключительно мордовские пасечники. Если вы все еще не успели приобрести это полезное и вкусное лакомство, приходите 16 октября на парковочную площадку около Республиканского дворца культуры (пересечение ул. Пролетарской и ул. Коммунистической). Время работы ярмарки - с 9.00 до 15.00.