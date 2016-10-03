По сбору зерновых Мордовия установила очередной рекорд

В прошлом году аграриями республики было собрано 1 млн 150 тыс. тонн зерновых культур. Это позволило региону выдвинуться в лидеры Приволжского федерального округа в расчете объёма урожая на одного жителя. Однако уже на начало текущей недели тружениками села был побит и этот рекорд.

По данным регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия, на 10 октября в Мордовии собрано 1 млн 200 тысяч тонн зерновых при средней урожайности 30 центнеров с гектара. Это на 3 центнера больше, чем в прошлом году. Всего же в республике планируется собрать 1 млн 250 - 1 млн 300 тысяч тонн зерновых.

В Мордовии не все территории засева могут считаться благоприятными для получения богатого урожая из-за почвы. Однако и на таких площадях несколько предприятий получают урожаи на уровне черноземных территорий. Здесь лидерами являются Инсарский и Рузаевский районы, где сельхозпроизводители собирают до 100 центнеров с гектара. Кроме того, не менее 20 сельскохозяйственных предприятий в республике получают около 40 центнеров с той же площади засева.

Такой результат стал возможен благодаря слаженной работе аграриев и передовым технологиям, которые сегодня используются в мордовском АПК, считает Глава республики Владимир Волков. «Антироссийские санкции и мировой экономический кризис не остановили поступательного развития сельского хозяйства Мордовии. Наоборот, они в значительной мере поспособствовали дальнейшему продвижению отрасли на продовольственном рынке», - отметил руководитель региона.