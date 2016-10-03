Слухи о маньяке преувеличены, в городе орудует грабитель

На страницах социальных сетей была опубликована информация о появлении в Саранске маньяка, якобы нападающего на женщин для совершения сексуальных преступлений.

В республиканском МВД, увидев такие сообщения, просили горожан не поддаваться панике и не распространять сведения, не соответствующие действительности. Никаких серийных нападений на сексуальной почве в Саранске не зарегистрировано. По информации полицейских, в городе действительно имели место нападения на женщин, но налетчик только похищал имущество. Всего с начала года в полицию обратились 5 потерпевших, сообщивших о грабежах. При этом злоумышленник отбирал у жертв в основном золотые украшения и личные вещи.

Приметы подозреваемого: на вид 30 лет, славянской внешности, рост 170 см, худощавого телосложения, светлые волосы. Особые приметы: татуировки в виде узоров на обеих руках.

Если вы располагаете какой-либо информацией о личности либо местонахождении этого человека на (фото), просьба сообщить по телефонам: 47-77-71, 02 или 8-917-999-1747.