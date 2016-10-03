В Саранск приходит «Новая Лиса»

15 и 16 октября в Саранске при поддержке Главы РМ, Министерства культуры и туризма республики пройдет V Всероссийский фестиваль-конкурс современной хореографии «Новая Лиса». Традиционно его примут две сценические площадки города - зал Дворца культуры и искусств мордовского университета и сцена Республиканского дворца культуры. «Лиса» ждет более 300 участников, ее показы соберут более 2500 зрителей.

В этом году на фестиваль, который любим во многих городах России, прибудут танцоры из Москвы, Пензы, Тюмени, Кирова, Саратова, Челябинска, Казани, Тольятти. Планируется участие коллективов из Белоруссии. В рамках фестиваля в стенах Мордовской республиканской детской хореографической школы состоятся мастер-классы от ведущих хореографов России.

В церемонии закрытия «Новой Лисы» и гала-концерте фестиваля примут участие театр танца «СКРИМ» (г. Самара), Танцевальная компания BDDC (г. Москва) и номинант национальной театральной премии «Золотая маска», член жюри конкурса Владимир Голубев (г. Челябинск). Возглавит жюри «Новой Лисы» Денис Бородицкий - хореограф и художественный руководитель независимой танцевальной компании Boroditsky Dennis Dance Company (г. Москва). Если вы хотите увидеть конкурсную и фестивальную программы (15 октября), советуем поспешить в кассу Дворца культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва.

Билеты на гала-концерт, который состоится 16 октября в 17.00 в концертном зале РДК, можно приобрести в кассах театра им. И. Яушева и Республиканского дворца культуры.