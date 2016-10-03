Тепло пришло в квартиры своевременно

- В течение трех дней после подписания Главой Администрации г.о. Саранск Петром Тултаевым постановления о начале отопительного сезона с 26 сентября мы полностью подключили к теплоснабжению все объекты, которые отапливаются из наших источников, - сообщил Александр Суслов. - Задержек практически не было. В этом году подключение прошло более организованно, чем в прошлом. Конечно, сложности были. Происходит старение оборудования наших сетей, а потому и количество разрывов увеличилось. Однако коллектив справился, и в отопительный сезон мы вошли нормально. Если и есть сейчас в домах проблемы с теплом, например не греют некоторые стояки, то это уже вопросы управляющих компаний.

Значительные средства - 314 миллионов рублей - были выделены в этом году на проведение технического перевооружения основного оборудования, зданий и сооружений Мордовского филиала и магистральных и межквартальных сетей ОАО «Саранск ТеплоТранс».

- Многое мы уже сделали, - отмечает Александр Суслов, - но я бы хотел рассказать о том, что нам еще предстоит сделать. У нас сейчас выходят в заключительную стадию пусконаладочные работы насосной № 12, с помощью которой мы будем осуществлять снабжение 5-го микрорайона «Юбилейный». Также сейчас мы проводим строительство теплотрассы на Авторемзавод с выводом котельной из эксплуатации и переводом нагрузки на Саранскую ТЭЦ-2. Вся вина за задержку работ ложится на наших подрядчиком и субподрядчиков. Тем не менее к 20 октября планируем запустить первый этап теплотрассы. Замечу, что в пятом микрорайоне пока никто не проживает, он только строится. Но теплоснабжение там необходимо, чтобы можно было проводить отделку домов. Вообще пуск тепла в новый дом зависит от владельцев и готовности тепловых систем. Хотелось бы напомнить застройщикам и подрядчикам, что при вводе объекта в эксплуатацию необходимо проводить пусконаладочные работы и иметь допуск Ростехнадзора. Зачастую эти требования игнорируются. Бывают случаи, когда применяются материалы, не соответствующие проектам или правилам. Ростехнадзор же требует выполнения всех регламентов. Работать надо согласно правилам, а бардак надо прекращать! Есть пакет документов, который необходим для пуска тепла, - мы его включаем, нет - тогда извините…

Журналисты не могли обойти вниманием и извечную проблему каждого отопительного сезона - кранов Маевского и допуска жильцов верхних этажей к своим батареям для стравливания воздуха из системы.

- Есть требования о ревизии и замене воздухоспускной арматуры (кранов Маевского), которая установлена в верхних точках системы теплоснабжения жилых домов, - говорит Александр Суслов. - К сожалению, не все управляющие компании добросовестно отнеслись к решению этого вопроса в межотопительный период. В связи с этим с началом отопительного сезона происходит завоздушивание системы, поскольку воздух не могут спустить из верхней точки системы отопления. В результате происходит неравномерное распределение тепла по стоякам, появляются воздушные пробки. Люди начинают жаловаться на то, что в одной комнате топят, а другой - батареи холодные. Представители управляющих компаний в этом случае организуют слив теплоносителя через нижнюю точку - в подвал или перед жилым домом. Такого быть не должно! Вода, даже вылитая перед домом, все равно проступает в подвал. А чтобы всего этого избежать, необходимо просто своевременно проводить ревизию кранов Маевского. К тому же слив с нижней точки отражается и на квартплате наших граждан. Сейчас идет оплата тепла по приборам учета. А теперь представьте, что эта вода, которая уже прошла через счетчик, сливается. Получается, люди платят за тепло, которое просто ушло в землю и больше уже не используется. Поэтому мы всегда призываем жителей домов пускать специалистов, чтобы те смогли стравить воздух, вылить литр воды, а не сбрасывать сотни литров потом в подвал. Сейчас жители платят за все, поэтому они сами должны понимать, где могут потерять лишние деньги.

Еще одна проблема, которая не теряет своей актуальности, - должники. По словам директора Мордовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Елены Чайки, дебиторская задолженность на 1 октября составляет 560 миллионов рублей, из них львиная доля - 439 млн рублей - ложится на плечи городских управляющих компаний. Среди управляющих компаний Елена Чайка отметила злостных неплательщиков с очень низким уровнем оплаты - это «Домоуправление № 45» (долг примерно 23 млн), СМУ «Строитель» (имея в управлении всего 4 дома, накопило долг в размере 5 миллионов рублей), управляющие компании «Гарант» и «Стройкомфорт». Сейчас появляются УК, которые управляют одним домом и имеют задолженности по нескольку сотен тысяч рублей. Немалая дебиторская задолженность есть и за администрацией города.

Напомним, с 1 июля этого года изменен порядок расчета за теплоснабжение при наличии приборов учета и их отсутствии. Установлен повышающий коэффициент 1,4 при отсутствии прибора учета, где есть техническая возможность установки как общедомового, так и индивидуального прибора учета. Об этом жители нашего города были информированы, Саранский расчетный центр разместил соответствующую информацию в квитанциях.