Призывники из Мордовии проходят срочную службу в научных ротах

В Мордовии, как и по всей России, стартовала осенняя призывная кампания. Этой осенью в ряды Вооруженных сил отправятся более тысячи жителей республики. По словам военного комиссара Мордовии Игоря Тихомирова, в последние годы каждый призыв характеризуется какими-либо нововведениями. Нынешняя призывная кампания не стала исключением.

Одно из нововведений касается оснащения воинских частей и военных комиссариатов автоматизированной системой «Паспорт». Эта система уже апробирована и применена на практике в республиканском военкомате. Основное ее предназначение заключается в помощи командирам для более полной и объективной оценки морально-деловых качеств новобранцев. Перед отправкой в войска каждый призывник получает персональную электронную карту со своими биометрическими данными, изготовленную на республиканском сборном пункте. В карте содержатся сведения о профессиональной специальности, состоянии здоровья новобранца, наличии у него водительских прав. Персональная электронная карта в перспективе предполагает замену бумажных документов.

Как подчеркивают в военкомате РМ, призываться жители нашей республики будут не только в обычные войска, но и в научные роты. На сегодняшний день в третьей научной роте ГК ВКС проходит службу солдат из Мордовии, призванный на службу весной этого года.

- В сентябре 2016 года стартовала подготовка по военно-учетной специальности «стрелок-парашютист», что является новшеством для нашего региона, - рассказал на пресс-конференции военный комиссар РМ Игорь Тихомиров. - Отбор кандидатов для направления на подготовку по этой специальности производился из числа молодых людей, имеющих высокий уровень профессионального психологического отбора и годных к прохождению военной службы в ВДВ по состоянию здоровья. Все курсанты, успешно сдавшие экзамены, будут отправлены служить в воздушно-десантные войска.

По словам Игоря Тихомирова, сегодня впервые за многие годы наметилась тенденция к уменьшению числа уклоняющихся от военной службы. Положительную роль сыграл тот факт, что теперь по достижении 27 лет гражданам, не прошедшим военную службу без законных оснований, выдается не военный билет, а справка.

Те, кто не желают проходить военную службу в Вооруженных силах, могут подать заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. В ходе весеннего призыва такое заявление написал житель Чамзинского района. В настоящее время он проходит альтернативную гражданскую службу оператором связи в отделении почтовой связи в Северодвинске.