Приговорить к труду!

С 2017 года в нашей стране начнут применять новый вид уголовного наказания - принудительные работы. Как поясняют во ФСИН, эта мера станет альтернативой лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести. Специально для этого в России планируют открыть несколько исправительных центров, в которых будут жить и работать приговоренные к труду с учетом их образования и квалификации. Но окончательное решение о том, чем именно будет заниматься осужденный, будет принимать администрация. Суть вопроса изучил корреспондент «ВС».

Мечта любого зэка

Как поясняют в Федеральной службе исполнения наказаний, новая мера наказания будет существенно отличаться от ныне существующих законодательных норм. Прежде всего своими относительно благоприятными условиями. Отбывание наказания в исправительных центрах уже сравнивают с работой вахтовиков, которые трудятся в дали от дома, проживая в общежитиях. Нечто подобное введут и для осужденных за нетяжкие преступления. Уже в ближайшее время в стране откроются первые исправительные центры, куда с 2017 года будут помещать заключенных. Они смогут пользоваться мобильными телефонами и интернетом, обращаться к врачу по медицинскому полису и даже ездить в отпуск после отбытия определенной части срока. После отбытия двух третей срока заключенный исправительного центра получит возможность проживать вместе с семьей, но только на территории муниципального образования, в котором расположен исправительный центр. Единственным сходством с обычным заключением станет невозможность самостоятельно покидать исправительный центр и самому выбирать работу. Впрочем, и тут возможны варианты. В Федеральной службе исполнения наказаний подчеркивают, что при направлении осужденного на работу будут учитываться его образование и квалификация. Но многое здесь будет зависеть от потребности рынка труда. При этом в зависимости от решения суда из заработной платы осужденного будет удерживаться в доход государства от пяти до двадцати процентов. Кроме того, осужденный из собственных средств будет возмещать проживание в общежитии и оплату по искам о возмещении ущерба. На «трудовиков» в полной мере будут распространяться положения Трудового кодекса РФ, за исключением увольнения по собственному желанию и очередного отпуска. Что же касается запретов, то содержащимся в исправительных центрах не будет разрешено употреблять алкоголь, содержать у себя игральные карты и приспособления для нанесения татуировок. Нарушившим эти требования будет грозить перевод в колонию общего режима. Добираться до исправительных центров приговоренные к принудительным работам будут самостоятельно. Сейчас такое право имеют те, кого суд приговаривает к отбыванию наказания в колонии-поселении.

Разумеется, рассчитывать на подобный комфорт смогут далеко не все российские заключенные. Новая мера наказания будет распространяться только на нетяжкие составы преступления. В исключительных случаях наказание в виде принудительных работ может быть назначено и за тяжкое преступление, но совершенное впервые. Зато известно, кто точно не сможет рассчитывать на «трудовой приговор». Это несовершеннолетние, инвалиды первой и второй групп, беременные женщины и женщины, имеющие детей до трех лет, а также пенсионеры и военнослужащие.

Уже известно, что с 1 января 2017 года откроют свои двери четыре исправительных центра, созданные на основе реформируемых исправительных колоний в Тюменской и Тамбовской областях, а также в Приморском и Ставропольском краях. Туда будут направлены девятьсот осужденных. Планируется, что в последующем исправительные центры появятся во всех федеральных округах. Открываться они будут прежде всего в регионах, которые готовы обеспечить заключенных работой. К слову, некоторое время назад в СМИ появлялась информация, что один из исправительных центров может быть создан в Мордовии на базе следственного изолятора в Торбееве.

Дань либерализму

Следует отметить, что нынешнее нововведение далеко не уникально. Впервые принудительные работы как мера наказания появились в уголовном кодексе страны еще в 2011 году. Они предусмотрены в 186-й статье УК РФ, однако до сегодняшнего дня практически не назначались судами. Появилась эта мера не просто так. Правозащитное сообщество страны давно ратовало за либерализацию отечественного уголовного законодательства. Борцы за права человека в один голос кричали о том, что пенитенциарная система страны уже давно утратила свою исправительную функцию. В результате человек, попавший в колонию за преступление небольшой или средней тяжести, перенимал в неволе уголовные привычки и, оказавшись на свободе, нередко совершал новое преступление. К тому же, по словам правозащитников, уголовно-исполнительная система страны настолько сурова, что наказание зачастую непропорционально совершенному деянию. В пример приводились западные модели, когда даже матерые убийцы отбывают наказание в более комфортных условиях, чем у нас осужденные за какую-нибудь мелочевку. В итоге голоса правозащитников все же были услышаны законодательной властью страны, и в уголовный кодекс были внесены соответствующие поправки.

Но законодательство - это одно, а вот правоприменительная практика - совсем другое. Дело в том, что принудительные работы стали всего лишь альтернативой лишению свободы, и окончательное решение о мере наказания, как и прежде, оставалось за судами. А они продолжали приговаривать людей к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего режима. В крайнем случае в колониях-поселениях. Правозащитники снова подняли вопрос, и снова добились своего. Причем даже больше, чем планировали. Совсем недавно из уголовного законодательства были вообще изъяты некоторые статьи, которые перевели в административную плоскость. Теперь, к примеру, за побои и неуплату алиментов уже не сажают в тюрьму, а наказывают только штрафом. Следом появилось решение об использовании принудительных работ в качестве меры наказания.

Эксперты, комментируя это решение, говорят о том, что российские суды, по всей вероятности, получат рекомендации о широком применении этой меры вместо лишения свободы за преступления небольшой и средней тяжести. И дело здесь не только в либерализации. Ведь на реформирование колоний, на базе которых будут создаваться исправительные центры, израсходованы и еще будут потрачены серьезные средства. Но если вновь созданные исправительные учреждения не будут использоваться по прямому назначению, получится, что деньги просто выброшены на ветер. А допустить этого при нынешней экономической ситуации в стране никак нельзя.

Скептики, впрочем, склонны полагать, что идея о внедрении в российскую пенитенциарную систему исправительных центров спровоцирует рост коррупции в стране. Говорится, в частности, о том, что после введения этой меры многие подсудимые захотят «решить вопрос» с отбыванием наказания непосредственно в суде. Но авторы нововведения обещают пресекать подобные попытки на корню. К тому же коррупционные риски существуют практически при приеме любого решения в нашей стране, и к ним, что называется, уже притерпелись. Но это не означает, что нужно сидеть сложа руки. Да и правозащитников, кричащих с различных трибун о суровости отечественной уголовно-исполнительной системы, нужно же как-то успокоить.

Честный труд - дорога к дому!

Впрочем, многие эксперты, комментируя грядущие нововведения в отечественной уголовно-исполнительной системе, подчеркивают, что дело здесь не только и даже не столько в либерализации. Проблема на самом деле гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Во многих российских исправительных учреждениях вообще нет никакой работы для заключенных. А та, что есть, оплачивается настолько мизерными суммами, что осужденным не хватает на элементарные предметы личной гигиены. А ведь у многих из тех, кто находится в заключении, на шеях висят огромные гражданские иски от потерпевших, которые, согласно закону, должны гаситься из заработной платы заключенного. На практике же эти суммы практически не погашаются, потому что заключенный не имеет возможности заработать.

- В некоторых исправительных учреждениях нашей страны официально работают порядка тридцати процентов осужденных, - говорит правозащитник Сергей Марьин. - Еще порядка тридцати процентов работают неофициально. Но они, по сути, трудятся в рабских условиях. Поэтому, на мой взгляд, введение принудительных работ очень хорошая мера. Чем меньше людей будут попадать в места лишения свободы, тем лучше для всех. Кстати, эта идея не так уж и нова. К примеру, в советское время существовала так называемая химия. Это как раз аналог принудительных работ. Впоследствии эта мера была исключена из законодательства, но ни к чему хорошему это не привело. В 90-е годы прошлого века в российских колониях сложилась просто ужасная ситуация. Работы практически не было никакой. Позже эту ситуацию удалось переломить, но не окончательно.

Не согласиться с этим трудно. Труд всегда считался одним из наиболее действенных методов перевоспитания преступника. По крайней мере, того преступника, которого вообще возможно перевоспитать. И использование труда заключенных на благо государства считалось нормой. Да и для самих осужденных труд являлся прямой дорогой к условно-досрочному освобождению. Сейчас ситуация в исправительных учреждениях сильно изменилась. Ударный труд уже не является гарантией досрочного освобождения. Зачастую выход на свободу зависит от совершенно иных, порой не очень законных обстоятельств. Известны случаи, когда за досрочный выход на свободу заключенным приходилось платить немаленькие суммы. Так что, если властям удастся воскресить подзабытый лозунг «Запомни сам, скажи другому, что честный труд - дорога к дому!», в выигрыше окажутся все.

Алексей КОНСТАНТИНОВ

