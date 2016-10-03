Мордовия завоевала Гран-при выставки «Золотая осень»

Более двадцати предприятий агропромышленного комплекса Мордовии приняли участие в 18-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая прошла в Москве на минувшей неделе. Делегацию от нашей республики, в состав которой вошли руководители сельскохозяйственных предприятий, пищевой и перерабатывающей отрасли, представители малого бизнеса, возглавил Глава Мордовии Владимир Волков. Практически все предприятия региона, принявшие участие в выставке, вернулись с заслуженными наградами, а высокое качество мордовского сыра пармезан отметил посетивший выставку премьер-министр России Дмитрий Медведев.

На главном сельскохозяйственном форуме страны Мордовию представляли ведущие предприятия региона: «Сыродельный комбинат «Ичалковский», «Сыроваренный завод «Сармич», ООО «Юбилейное», «Агрофирма «Октябрьская», Птицефабрика «Атемарская», ЗАО «Мордовский бекон», ЗАО «Рузово», ОАО «Ламзурь», «Большеберезниковский хлебозавод», «Консервный завод «Саранский», ГУП РМ «Тепличное», ОАО «Мир цветов» и другие.

В день открытия выставку посетил председатель Правительства России Дмитрий Медведев. При осмотре экспозиции он обратил внимание на продукцию, представленную производителями нашей республики. Владимир Волков познакомил премьера с наиболее успешными аграрными предприятиями, рассказал о развивающемся в регионе производстве мясной продукции, достигнутых результатах, а также поделился планами по дальнейшему развитию аграрной отрасли.

«Наши аграрии и переработчики активно используют для собственного развития действующее продовольственное эмбарго. Например, благодаря санкциям в прошлом году мы значительно увеличили производство сыра - произведено почти 16 тысяч тонн. Рост составил 16%. И это только один пример, доказывающий, что мы способны успешно выполнить задачу импортозамещения, поставленную руководством страны», - подчеркнул в ходе разговора с премьером Глава Мордовии.

Попробовав мордовский сыр пармезан, Дмитрий Медведев отметил, что он ничем не уступает импортным аналогам, а республика, которая ориентируется на насыщение отечественного рынка сыра качественным продуктом в условиях импортозамещения, безусловно, находится на правильном пути.

По итогам агропромышленной выставки «Золотая осень» Правительству Республики Мордовия была присуждена главная награда - Гран-при выставки «Золотая осень». Отметим, что такой наградой регион отмечен уже в восьмой раз подряд.

Золотой медалью «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий» и бронзовой медалью в номинации «Эффективная реализация региональных программ, направленных на устойчивое развитие сельских территорий» было отмечено Министерство сельского хозяйства и продовольствия РМ.

Наград удостоен администрация Поводимовского сельского поселения Дубенского муниципального района в номинации «Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях». Администрация Большеигнатовского района взяла «бронзу» в номинации «Лучший проект реализации местных инициатив сельских жителей».

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия также было награждено дипломом «За эффективную реализацию мероприятий по грантовой поддержке малых форм хозяйствования». Также дипломы «За достижения высоких показателей в производстве продукции животноводства» получили руководители крестьянско-фермерских хозяйств Николай Лазарев и Елена Кудашкина. В конкурсе «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» в номинации «Лучший начинающий фермер» золотой медалью отмечен Алексей Кулагин, в номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма» - Ринат Чураков.

Высокую оценку и медали получили и другие мордовские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Обладателями «золота» стали: ООО «Сыроваренный завод «Сармич», ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский», ООО «Мечта», ООО «Юбилейное», ООО «Ламзурь», ООО «Саранский Дистиллерс», ГУП РМ «Тепличное», ОАО «Молоко», ООО «Время».