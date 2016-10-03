На строительство дорог республика получит более четырех миллиардов рублей

На прошлой неделе в Москве Глава Мордовии Владимир Волков обсудил с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом наиболее актуальные вопросы дорожного строительства в республике. Во встрече принимали участие председатель Правительства РМ Владимир Сушков, начальник ГКУ «Упрдор Республики Мордовия» Валерий Резепов.

Особое внимание в ходе разговора было уделено финансированию проектов создания в Мордовии современной дорожной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу в 2018 году. И в этом направлении в республике сделано уже многое: открыто движение на транспортной развязке на пересечении улиц Красная и Севастопольская. В высокой степени готовности к вводу в эксплуатацию находится новая подъездная дорога к аэропорту Саранска.

С другой стороны, новая инфраструктура федеральных дорог требует создания комфортных условий для обслуживания водителей и пассажиров. Владимир Волков рассказал Роману Старовойту о планах по созданию к мундиалю девяти площадок отдыха, четырёх многофункциональных зон сервиса и станции технического обслуживания.

Роман Старовойт согласился, что власти Мордовии уделяют большое внимание развитию дорожного хозяйства и инвестируют значительные средства для того, чтобы обеспечить регион безопасными и качественными дорогами. На данный момент 85% федеральных трасс на территории Мордовии приведено в нормативное состояние. Стоит отметить, что этот показатель на 14% выше среднего по стране.

Была достигнута договорённость о предоставлении республике межбюджетных трансфертов в грядущем 2017 году. Их объём составит более четырех миллиардов рублей, которые пойдут на строительство «Восточного» обхода Саранска (3-я очередь первого пускового комплекса), а также строительство автодороги по улице Строительной, от улицы Победы до Гожувской с путепроводом через реку Инсар. Также деньги будут выделены на ремонт трассы Саранск - Рузаевка.

Специалисты Росавтодора отметили, что после завершения строительства второго пускового комплекса транспортного обхода Краснослободска придёт очередь ремонта мостового перехода через реку Мокша на подъезде к Саранску. В программу работ 2017 года также включены ремонтные работы на трассе Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск, а также на участке подъездной дороги к Саранску.

«Все вопросы, которые мы обсуждали с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом, лежат в сфере насущных интересов жителей республики. Они касаются строительства и реконструкции очень важных для нас дорожных инфраструктурных проектов, и мы получили поддержку от федеральной власти по многим из них», - подвёл итоги встречи Глава Мордовии Владимир Волков.