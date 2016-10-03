Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии предупреждают о возможном осложнении ситуации на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии предупреждают всех участников дорожного движения об изменении погодных условий и призывают граждан быть более аккуратными на дороге. Так, уже в ближайшие сутки на территории республики по информации синоптиков ожидается небольшие слабые осадки в виде дождя и мокрого снега, кроме того в ночное время возможно понижение температуры до -2.

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции Мордовии просят участников дорожного движения быть более внимательными и осторожными на дороге.

Водителям при управлении транспортными средствами необходимо заранее снижать скорость, выбирать безопасный режим движения, отказаться от совершения резких маневров и торможений, так как это может привести к потере контроля над автомобилем в условиях неблагоприятной погоды.

Пешеходам также нужно быть особенно аккуратными при пересечении проезжей части: переходить дорогу только в специально установленных для этого местах, на разрешающий сигнал светофора, в темное время суток использовать световозвращающие элементы на предметах одежды.



