«Ростелеком» подключил к оптической сети более 40 поселков в Мордовии

«Ростелеком» в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) в 2016 году построил в Республике Мордовия свыше 290 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до 41 малого населенного пункта в шести районах региона: Атюрьевском, Дубенском, Атяшевском, Инсарском, Чамзинском и Большеигнатовском. Общее количество населенных пунктов, в которых организованы и введены в эксплуатацию точки доступа в Интернет в рамках проекта УЦН, достигло 60. В четырех районах республики продолжается строительство еще 18 точек доступа.

Напомним, что контракт, подписанный в 2014 году между Федеральным агентством связи (Россвязь) и «Ростелекомом», предполагает организацию точек доступа в Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек. Всего до 2018 года «Ростелеком» должен организовать точки доступа в интернет почти в 14 тыс. малых населенных пунктах России, из них 202 будут построены в Республике Мордовия.

Точка доступа, как правило, размещается в центре населенного пункта и монтируется на железобетонной опоре высотой в несколько метров. Базовая станция обеспечивает круговое покрытие в радиусе до 100 метров на открытой местности.

Воспользоваться беспроводным доступом в сеть Интернет может любой желающий, имеющий гаджет, оснащенный модулем Wi-Fi. Пользователю доступны три вида сети: RTOpen, RTFree, RTWi-Fi. В сети «RTOpen» клиент может зарегистрироваться в едином личном кабинете и подключить услугу с помощью выданного логина/пароля. Подключившись к сети «RTFree», абонент получает бесплатный доступ к более чем двум тысячам интернет-ресурсам, список которых утвержден Минкомсвязью России. В данный перечень включены в том числе портал госуслуг и сайты с законодательными актами. Сеть «RTWi-Fi» дает возможность пользователям получить безлимитный доступ в Интернет при наличии положительного баланса на лицевом счете абонента.

Более подробную информацию об услуге можно узнать на сайте http://mordoviya.rt.ru/homeinternet/wifi в разделе «Wi-Fi в сельской местности». Техническая поддержка клиентов осуществляется по единому бесплатному номеру 8 800 301 00 35.



