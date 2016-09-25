На Рузаевском стекольном заводе постараются сохранить производственные мощности и рабочие места

Ситуации, которая сложилась на Рузаевском стекольном заводе, была посвящена рабочая встреча Главы республики Владимира Волкова, состоявшаяся на прошлой неделе. В совещании по вопросам развития важного рузаевского производства приняли участие председатель Правительства республики Владимир Сушков, его заместители, курирующие экономическую сферу, промышленность и финансы.

Не секрет, что производители всё чаще стали отдавать предпочтение пластиковой упаковке, в связи с чем спрос на стекольную продукцию в стране существенно снизился. Генеральный директор ЗАО «Рузаевский стекольный завод» Андрей Михайлов доложил Владимиру Волкову о положении дел на предприятии: из-за проблем со сбытом выросла задолженность в бюджетные фонды, ресурсоснабжающие и кредитные организации. Также требуются существенные финансовые вливания для обновления основных технологических мощностей.

Однако ставить крест на «рузаевской бутылке» пока рано. Андрей Михайлов сообщил, что в целом предприятие по итогам года демонстрирует неплохие показатели - объем произведенной продукции за 9 месяцев текущего года составил 1363,7 млн рублей, или 112,7% к соответствующему уровню прошлого года. Средняя зарплата на Рузаевском стекольном заводе по итогам 2016 г. составила 25,7 тыс. рублей. На предприятии трудится около 600 человек.

Владимир Волков отметил, что существующие на сегодня проблемные вопросы имеют как объективный, так и ситуационный характер: «Объемы реализации стеклянной бутылки снижаются повсеместно в стране - спрос на них существенно упал по объективным причинам. Однако в конкретной ситуации с Рузаевским стекольным заводом важно разобраться, все ли возможные варианты по загрузке предприятия заказами проработаны?». Речь шла о действиях, предпринимаемых республиканскими профильными министерствами, собственниками предприятия, подразделениями маркетинга по продвижению продукции рузаевских стекольщиков на рынках - не только республиканском и внутреннем, но и внешнем».

Детально разобраться в проблемах было поручено председателю Правительства РМ Владимиру Сушкову. Для оздоровления ситуации на предприятии необходимо привлечь финансовые и экономические инструменты, организовать переговоры с собственниками предприятия, несущими прямую ответственность за состояние дел на заводе.

Глава Мордовии заверил, что без помощи республиканских властей Рузаевский стекольный завод не останется: «Нам важно сохранить это предприятие, его производственные возможности, а самое главное - рабочие места для жителей Мордовии».