В Саранске прошел первый открытый форум, посвященный охране трудовых прав граждан

На минувшей неделе в Саранске состоялся организованный прокуратурой республики первый открытый форум, посвященный охране трудовых прав граждан. Кроме сотрудников надзорного ведомства в мероприятии приняли участие представители Минфина РМ, аппарата главного федерального инспектора по РМ, МВД, Следственного комитета и СМИ.

Только за 8 месяцев 2016 года органами прокуратуры республики выявлено почти 4 тысячи нарушений законодательства об оплате труда, для устранения которых внесено 129 представлений. К дисциплинарной ответственности привлечено 152 должностных лица, к административной - 217, в том числе дисквалифицировано 4 лица. В интересах работников в суды предъявлено 1737 заявлений о взыскании задолженности по заработной плате на сумму 27,9 млн рублей. По материалам прокурорских проверок в отношении работодателей, злостно нарушавших права работников на своевременную выплату заработной платы, возбуждено 5 уголовных дел по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Отдельное внимание в работе форума было уделено вопросам охраны труда. За первые шесть месяцев 2016 года в Мордовии выявлено почти 200 нарушений законодательства об охране труда. В целях их устранения внесено 19 представлений, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 31 должностное лицо, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 44 лица, в суд предъявлено 8 исков. Как было отмечено на форуме, в результате принимаемых прокуратурой мер число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве сокращается.