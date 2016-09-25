Мордовскому университету - 85!

На минувшей неделе МГУ им. Н.П. Огарева отметил юбилей. За 85 лет 170 тысяч человек получили здесь образование, многие из тех, кто сегодня занимает высокие посты и руководящие должности, до сих пор в душе огаревцы. По случаю юбилея главного вуза республики в Саранск приехали ректоры вузов-партнеров, ученые и руководители академических и образовательных структур из разных регионов страны.

- Я хочу обратиться ко всем преподавателям, ветеранам вуза. Именно вы, ваш талант, опыт и знания являются главной движущей силой прогресса и развития Мордовии, - сказал на праздничном мероприятии Глава республики Владимир Волков. - Спасибо вам за ваш труд, за все, что вы сделали и продолжаете делать для высшей школы республики.

В настоящее время в университете проходят обучение порядка 20 000 человек. Ежегодно его студентами становятся свыше 4000 человек, из них более 500 абитуриентов из разных регионов страны и 350 иностранцев из 53 стран мира. За последние пять лет в университете было открыто 39 новых направлений подготовки.

Глава региона Владимир Волков по случаю юбилейных торжеств подарил вузу картину, написанную совсем недавно, - на ней изображен новый главный корпус университета, а рядом студенты, напоминающие персонажей гайдаевской комедии Шурика и Лиду. Ректор университета Сергей Вдовин за огромный вклад в развитие университета, науки и подготовку высококвалифицированных специалистов был награжден орденом Славы 3 степени.

Также в прошедшую пятницу состоялось первое пленарное заседание Попечительского совета университета. Это новый коллегиальный орган управления вузом, который будет действовать на общественных началах, его решения будут носить рекомендательный и консультативный характер. В составе Попечительского совета - высокопоставленные руководители Мордовии, крупные российские ученые, представители предприятий и организаций региона. Председателем Попечительского совета университета был избран Глава Мордовии Владимир Волков.