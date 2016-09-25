«Избиратели сформировали нам план работы на ближайшие 5 лет»

На минувшей неделе в Саранске состоялся второй этап ХХII конференции Мордовского регионального отделения партии «Единая Россия». В мероприятии принимали участие 167 делегатов от всех местных районных партийных организаций. Единороссы обсудили итоги избирательной кампании, выбрали кандидата на должность Председателя Госсобрания Мордовии, а также кандидата на должность председателя Совета депутатов городского округа Саранск.

По выборам депутатов в Государственную думу РФ за партию «Единая Россия» в Мордовии отдали голоса 84,36% избирателей. Выдвинутого партией по одномандатному избирательному округу Виталия Ефимова поддержали 81,84% избирателей. «Единая Россия» с большим перевесом обошла всех на выборах в Госсобрание республики (83,7%) и на выборах в горсовет Саранска (76,22%). Единому дню голосования предшествовали 774 встречи кандидатов от «Единой России» с жителями республики, 51 встречу провел лично Глава региона Владимир Волков, возглавивший список в Госсобрание республики.

Глава Мордовии Владимир Волков в своем выступлении подчеркнул, что выборы прошли организованно, легитимно, жители республики вновь поддержали политику руководства страны и лично Президента России Владимира Путина. Делегаты конференции утвердили кандидатуру Владимира Чибиркина на пост Председателя Госсобрания РМ, Николая Бурнайкина - на должность Председателя Совета депутатов городского округа Саранск.

В перерыве конференции журналистам местных СМИ удалось задать несколько вопросов Главе Мордовии Владимиру Волкову. Он в очередной раз поблагодарил всех жителей республики за единство политической позиции. «Это единство принесет большие дивиденды, позволит нам и дальше успешно работать над развитием республики, - отметил Владимир Волков. - А задачи предстоит решить очень большие. Прежде всего это подготовка к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году, до него осталось менее двух лет. Подготовка коснется и Саранска, и районных центров. Главное сейчас - работа над решением вопросов благоустройства, созданием инфраструктуры, следует увеличить темпы строительства, надо закончить стадион, аэропорт, дороги, новые гостиницы. Это первое. Второе - дальнейшее развитие нашей промышленности, сельского хозяйства, строительства. Задачи каждой из этих отраслей уже сформированы и ждут своего воплощения. Это все найдет свое отражение в очередном Послании Главы РМ Государственному собранию. А у народных избранников основная задача - выполнение наказов избирателей, которые получили депутаты всех уровней, начиная от Государственной думы и заканчивая поселковыми советами. Эти наказы касаются всех сфер нашей жизни. Избиратели сформировали нам план работы на ближайшие 5 лет».