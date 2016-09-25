Рузаевского пристава осудили за экстремизм

Приволжский окружной военный суд вынес приговор 34-летнему приставу из Рузаевки Гаджимураду Абдулмеджидову. Он обвинялся в причастности к экстремистской деятельности и оправданию террористических актов в России.

Суд установил, что в 2010-2012 годах судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Рузаевского отдела Управления ФССП РФ по РМ Гаджимурад Абдулмеджидов разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» аудио- и видеоматериалы, содержащие сведения о превосходстве норм ислама над другими религиями. Кроме того, пристав выложил на свою страницу обращения ликвидированного лидера террористической организации «Имарат Кавказ» Доку Умарова к членам бандподполья с призывом совершать террористические акты в России, а также воззвания уничтоженного лидера исламской террористической организации «Аль Каида» Усамы бен Ладена.

Помимо этих видеороликов на личной странице Абдулмеджидова имелись другие записи: «Русские ребята, принявшие ислам», «Халифат - необходимость политического единства», «Война в Чечне. Любительские съемки боевиков», «Гелаевский спецназ», а также видеоролики на арабском языке.

Вот некоторые из высказываний Абдулмеджидова в социальной сети: «Инша Аллах воцарит во всем мире! Не будет пьянства, наркомании, воровства и разврата. Будут в мечети переделаны церкви, и вместо колокольного звона будет слышен только Азан!»; «Хочу, чтобы было больше христиан, принявших ислам, чтобы церкви переоборудовали в мечети, и они были полны мусульманами».

Спецслужбы выяснили, что Абдулмеджидов не раз предпринимал попытки распространения исламской литературы радикального толка среди своих коллег по службе, высказывался об «особой миссии», которую он якобы должен выполнить на земле.

В результате проведенных УФСБ РФ по РМ совместно с Центром противодействия экстремизму МВД по РМ оперативных мероприятий пропаганду радикальных идей ислама удалось пресечь. В отношении судебного пристава было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Приволжский окружной военный суд находится в Самаре. Однако заседания представители военной Фемиды проводили в Саранске в Верховном суде РМ с 26 по 29 сентября. В зале суда Абдулмеджидов ссылался на свободу слова, мысли и вероисповедания: «Эти видеоролики в социальной сети всего лишь интерес, любопытство, инфантильность, не более того. Люди размещают тысячи видеороликов, и никто не задумывается, можно их размещать или нельзя». Но суд постановил, что материалы с призывами совершать террористические акты к свободе слова и вероисповедания не имеют никакого отншения, и признал Абдулмеджидова виновным, приговорив к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с конфискацией орудия преступления - компьютера. Приговор в законную силу не вступил.

После этой истории Гаджимурад Абдулмеджидов был внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.