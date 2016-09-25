В Саранске судят чувашского Мавроди

В Мордовии перед судом предстал хозяин финансовой пирамиды «СоюзИнвест» 23-летний житель Чувашии Михаил Мефодьев. Он обвиняется в хищении денег саранских вкладчиков организации. В уголовном деле фигурируют две статьи - «Присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере» и «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Чувашский Мавроди действовал по известной всем схеме: принимал деньги у клиентов и обещал вернуть их с большими процентами.

Как установили полицейские, осенью 2014 года на улице Полежаева в Саранске открылась сберегательная компания «СоюзИнвест». Ее сотрудники принимали от граждан деньги под весьма заманчивые проценты - по условиям договора в зависимости от срока вложения годовая ставка варьировалась от 19 до 34%. Суммы вкладов были разными - от 10 до 450 тысяч рублей.

Михаил Мефодьев купил эту «сберегательную фирму» в январе 2015 года. В активе общества имелись денежные вклады в сумме более 1 миллиона рублей, полученные от жителей Мордовии, и 180 тысяч рублей, предназначенные для выплаты процентов вкладчикам. Став единственным учредителем и директором общества, Мефодьев решил просто присвоить деньги вкладчиков и проценты по ним. А с февраля по март 2015 года жители Мордовии открыли в компании вклады еще на 226 тысяч рублей.

Но в последний весенний месяц 2015 года «СоюзИнвест» прекратил деятельность. Новый владелец фирмы Михаил Мефодьев скрылся с деньгами вкладчиков в неизвестном направлении. От действий руководителя организации пострадали жители Саранска и Рузаевки. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Михаил Мефодьев был объявлен в федеральный розыск. По месту регистрации в Чебоксарах молодой человек не появлялся в течение нескольких месяцев, оперативники установили, что все это время он скрывался в Москве. Предполагая, что страсти поутихли, он вернулся в Чебоксары и сразу же был задержан в квартире знакомых.

На предварительном следствии Мефодьев вину признал полностью, согласился с предъявленным обвинением и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Уголовное дело направлено в суд.