Вымогали деньги с педофилов и восхищались СС

29 сентября Октябрьский районный суд Саранска вынес приговор 23-летнему студенту Валентину Ферапонтову и его подельнику, 18-летнему Максиму Широкину. Оба парня обвинялись в вымогательстве денег у любителей встреч с несовершеннолетними девочками. Ферапонтов обвинялся и в «Возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства». Правоохранители полагают, что студент создал в Саранске ячейку националистической организации, где культивировал идеи этнического превосходства. Не дружащие со здравым смыслом молодые люди намеревались спалить саранское общежитие с выходцами с Кавказа и Средней Азии и даже захватить телецентр.

«Вывозить людей в лес - избивать, ломать, рвать кредитками рот»

Один из подсудимых - 23-летний житель Саранска Валентин Ферапонтов, имеющий за своими плечами неоконченное высшее образование, он учился в Саранском кооперативном институте по специальности «Юриспруденция». Летом 2015 года парень должен был пойти служить в армию, но вместо этого ему пришлось разместиться на скамье подсудимых. Как говорит его мать, сын любил читать книги и, видимо, из них каким-то загадочным образом вывел, что русские превосходят людей других национальностей по умственному развитию, образованности и воспитанности. Более того, он взялся пропагандировать идеи, построенные на этой национальной исключительности. Вот некоторые фрагменты из записанных оперативниками монологов Ферапонтова: «…В нашей организации должно быть так же, как в СС, зачем изобретать велосипед», «…Вся проблема в том, что евреи правят миром. Жиды, евреи - плохие. Мальчику-еврею 10 лет… У меня в голове прям такая ненависть. Я думаю, сейчас пойду и задушу его просто так. Ведь ты же в натуре еврей, глаза такие, нос…», «…Предлагаю создать фирму типа коллекторского агентства, вывозить людей в лес - избивать, ломать, рвать кредитками рот под лозунгом «Свобода и честь», «…Если ко мне подойдет алкаш, я достану ствол и его застрелю. Просто убью, потому что ты алкаш, ты мешаешь мне!».

На одном из спортивных мероприятий Валентин Ферапонтов познакомился с молодыми людьми, разделявшими его идеи. Там же судьба свела его с неким атаманом Свято-Никольского хутора, который пригласил Ферапонтова присоединиться к «Волжскому казачьему войску». Состоявший в этой общественной организации директор саранской школы № 30 даже предложил Валентину организовать в его учебном заведении секцию по рукопашному бою (Ферапонтов несколько лет увлекался восточными единоборствами). Парень согласился, но воспользовался представившейся возможностью по своему усмотрению - на тренировках стал пропагандировать идеи анархизма и национал-социализма. Рассказывал, что иностранцы из ближнего зарубежья приезжают в Россию, совершают преступления, занимают рабочие места, неуважительно относятся к нашей культуре - этому надо положить конец. Заодно доставалось алкоголикам и наркоманам.

Поджечь общежитие и захватить телецентр

Следствие считает, что Ферапонтов открыто призывал школьников избивать мигрантов неславянского происхождения. При этом предупреждал, что, если кто-то из секции будет много болтать, тому он лично оторвет ноги. Так вокруг Ферапонтова образовалась сплоченная группа, объединенная националистическими идеями. Свою организацию они именовали «Народным освободительным движением».

Один из участников «НОДа» рассказал правоохранителям, что на собраниях Ферапонтов высказывался за чистоту славянской нации, культивировал ценности нацистской Германии, призывал поджечь общежитие на ул. Бибиной, где живут выходцы с Кавказа и Средней Азии. Одному из парней он в приказном порядке поручил научиться готовить «коктейль Молотова» и всерьез рассуждал о том, что нужно провести операцию по захвату телецентра.

Ферапонтов со своими соратниками планировал устроить в Саранске несколько громких показательных акций - повесить чучело Иисуса Христа возле собора Ушакова, подбросить свиную голову к мечети, закрасить дорожные знаки и остановки националистическими лозунгами, повесить флаг Российской империи на одном из государственных зданий.

При обыске на квартирах людей, входивших в ячейку националистов, были найдены ножи, топоры, газовые баллончики, электрошокеры, запрещенная экстремистская литература. Неизвестно, на какие преступления могла бы пойти эта бригада, если бы в ситуацию вовремя не вмешались сотрудники Управления по борьбе с экстремизмом республиканского МВД. Полицейские долгое время отслеживали группу Ферапонтова, и ряд монологов Валентина, зафиксированных на аудиопленку, лег в доказательную базу по уголовному делу.

«Окупай педофиляй»

Следствие считает, что помимо пропаганды националистических идей Валентин Ферапонтов вместе с приятелем Максимом Широкиным занимался вымогательствами с любителей клубнички.

По инициативе Ферапонтова его знакомая школьница - ученица 8 класса - создала страничку в социальной сети «Вконтакте» для знакомств с мужчинами, которые согласились бы вступить с ней в половую связь. Через некоторое время на эту удочку клюнул один из жителей Саранска. 7 мая 2014 года девушка назначила встречу «поклоннику» у дома

№ 12 по улице Ярославской, туда же подтянулся Ферапонтов с двумя друзьями. «Борцы с педофилами» стали интересоваться у появившегося мужчины, зачем он назначил свидание девочке, которой 14 лет. Тот пытался спастись бегством, но его поймали и препроводили для беседы в подъезд. Однако оттуда компанию выгнала жительница дома. Тогда любителя молоденьких девочек усадили в его собственную машину «Шевроле Лачетти» и заставили разъезжать по Химмашу, параллельно проводя профилактические беседы.

Затем по требованию Ферапонтова пойманный горожанин вынужден был пригласить непрошеных гостей к себе домой. Там во время беседы с Валентином на кухне с глазу на глаз мужчина признался, что работает детским тренером по футболу. Тогда Ферапонтов потребовал передать ему 10 тысяч рублей за то, чтобы история с малолеткой осталась в тайне. Не желавший огласки тренер согласился. Вместе с вымогателями он поехал на машине к банкомату, снял 5 тысяч и отдал Ферапонтову. Оставшуюся половину суммы он передал на следующий день в Пушкинском парке. На полученные у «педофила» деньги Ферапонтов купил электрошокеры. Валентин рассказал друзьям, что собирается использовать их для поимки других педофилов, а также против людей неславянской внешности и алкашей, распивающих спиртное во дворах.

Знакомые, входившие в круг общения Ферапонтова, рассказали полицейским, что та операция по поимке педофила была не единственной. Валентин называл такие мероприятия «Окупай педофиляй». В соцсетях было создано несколько фейковых страниц с именами вымышленных девушек и левыми фотографиями. Возраст там не указывался, а всю переписку от их имени вел сам Ферапонтов. По его словам, смысл мероприятия заключался в том, чтобы выявить педофилов и впоследствии наказать. Еще одним из потерпевших, который проходит по делу, стал грузчик магазина «Эверест». Он пришел на встречу с девочкой к гимназии № 12. Однако вместо школьницы на свидание явились Ферапонтов и компания. С мужчины потребовали за неразглашение его пристрастия к девочкам-подросткам 10 тысяч рублей. Грузчик пообещал достать деньги, но не сделал этого, а предпочел уехать из города.

По признанию молодых людей, наживками в соцсетях выступали и реальные несовершеннолетние жительницы столицы Мордовии. Являвшихся на встречу с ними мужчин «учили» кулаками, «опыляли» из газового баллончика, а одного из пойманных заставляли есть сигареты, затем ножом сделали ему «стрижку». Многие свои «подвиги» молодые люди снимали на камеру мобильного телефона.

По уголовному делу следователями было допрошено около 30 свидетелей, назначено и проведено 10 судебных экспертиз, в том числе лингвистических. В суде Ферапонтов полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается. Приговором суда Ферапонтову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, Широкину - 3 года условно. Приговор суда в законную силу не вступил.

Алексей НИКОЛАЕВ

