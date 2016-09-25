Главу Саранска будут выбирать по конкурсу

В Саранске прошла первая сессия горсовета шестого созыва. Из 28 депутатов на сессии присутствовали 25, а значит, кворум имелся, и все решения сессии являются правомочными.

Итоги выборов

Сначала перед народными избранниками выступил председатель муниципальной избирательной комиссии Саранска Владислав Коновалов. Он рассказал, что комиссией была проделана большая работа по проверке предоставленной кандидатами информации о себе и принадлежащем им имуществе. В соответствующие службы были направлены многочисленные запросы, и в результате члены избирательной комиссии обнаружили расхождения данных, например, выявлено сокрытие тремя кандидатами информации об имевшейся ранее судимости. В результате двум из них было отказано в регистрации, еще один снял свою кандидатуру самостоятельно.

Всего в Саранске пришли на выборы более 195 тысяч человек (75%). Состав городского Совета депутатов шестого созыва по городскому округу Саранск следующий: 24 депутата представляют партию «Единая Россия» (11 прошли по партийным спискам, еще 13 - по одномандатным округам), ЛДПР в горсовете будет представлять Алексей Захряпин, «Справедливую Россию» - Тимур Гераськин, «Коммунистическую партию РФ» - Николай Банников. В новый состав городского Совета депутатов вошел и самовыдвиженец Раис Хайров, который набрал необходимое большинство голосов по Энергетическому одномандатному избирательному округу.

Депутатский корпус Саранска обновился наполовину. Депутатов в возрасте от 30 до 40 лет - 2 человека, от 40 до 50 лет - 13 человек, старше 50 лет - 13 человек. Все депутаты имеют высшее образование, и мужчин традиционно больше, чем женщин, - 18 против 10.

Председатель

На сессии народные избранники выбрали председателя нового горсовета - «Единая Россия» предложила на этот пост Николая Бурнайкина. Депутат Валерий Левин отметил, что работа горсовета под председательством Николая Бурнайкина в предыдущие годы была не только плодотворной и результативной, но и компромиссной в нужной степени. И серьезных претензий со стороны надзорных органов по принятым решениям не было.

- Все мы разные люди, каждый со своим мнением, - отметил Петр Тултаев. - Председатель горсовета должен уравновешивать все мнения и учитывать все интересы. Николай Бурнайкин умеет слушать и слышать. Да, все мы разные, но все мы служим народу, городу, республике, стране, и Николай Бурнайкин это понимает. Поэтому предлагаю проголосовать за его кандидатуру.

Голосование было тайным. Из 25 присутствовавших депутатов 22 отдали голоса за Бурнайкина, 2 бюллетеня было испорчено, а потому признаны недействительными, еще один человек воздержался.

Вновь избранный председатель Совета депутатов поблагодарил коллег за оказанное доверие и пообещал сделать все, чтобы его оправдать.

- На днях в Сочи проходил Международный инвестиционный форум, на котором была принята инновационная модель экономического развития России. Саранск тоже должен быть инновационным, а также инвестиционно привлекательным, - заявил Николай Бурнайкин. - Сделать город именно таким - наша цель.

Заместителем председателя Совета депутатов была избрана Ольга Марисова.

Структура горсовета

Структура горсовета осталась неизменной - здесь по-прежнему будут работать четыре комитета, вот только председатели этих комитетов выбирались заново. Отметим, что по каждой кандидатуре проводилось открытое голосование. В итоге Комитет по финансам, бюджету, налогам и экономике возглавил Александр Бурлаков (главврач Республиканской клинической больницы № 4), Комитет по регламенту, законности и правопорядку - Валерий Левин (начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго», профессор кафедры государственного и административного права МГУ им. Н.П. Огарева). Директор ГУК «Октябрьский» Владимир Сайгашкин стал председателем Комитета по перспективному развитию городского хозяйства, главврач Детской городской поликлиники № 1 Валентина Крупнова - Комитета по социальной политике.

Депутат от ЛДПР Алексей Захряпин также выдвигал свою кандидатуру на пост председателя Комитета по регламенту, законности и правопорядку, правда, не нашел поддержки. Что, впрочем, неудивительно, учитывая абсолютное большинство «Единой России» в городском совете.

Слово о Главе Саранска

Петр Тултаев в этот раз сидел не на привычном для себя месте во главе стола рядом с Николаем Бурнайкиным, а справа, среди народных избранников. Дело в том, что на сегодняшний день должность Главы Саранска вакантна, выбирать человека, который будет руководить столицей Мордовии, будут немного позднее. С чем это связано, собравшимся объяснил глава Департамента по правовым вопросам Кирилл Кистенев. Контракт с Главой администрации Петром Тултаевым действовал на срок полномочий депутатов городского совета пятого созыва. Накануне первой сессии нового состава горсовета Петр Тултаев сложил свои полномочия. По закону главу муниципального образования выбирают депутаты городского совета среди кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

В связи с этим народные избранники столицы Мордовии объявили о конкурсе по отбору кандидатур на замещение должности Главы городского округа Саранск. Заявления от кандидатов будут приниматься с 5 по 26 октября 2016 года, а уже 27 октября конкурсная комиссия проведет отбор кандидатур.

Комиссия будет состоять из 6 человек, три из которых назначаются Главой Республики Мордовии, три - выбираются из депутатов горсовета. Уже известно, что в комиссию по отбору кандидатов на должность Главы Саранска войдут Василий Кадакин (депутат Госсобрания Республики Мордовия), Владимир Мазов (заместитель Председателя Правительства - министр экономики РМ) и Александр Фокин (заместитель руководителя Администрации - начальник Управления государственной службы Администрации Главы Республики Мордовия).

Кстати, с 4 октября 2016 года больше не существует такой должности, как Глава Администрации городского округа Саранск, теперь «титул» градоначальника будет звучать так - Глава городского округа Саранск. На сегодняшний день и.о. Главы Саранска - Николай Бурнайкин.