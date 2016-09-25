Парламент Мордовии обновил свой состав

На прошлой неделе состоялась первая сессия Госсобрания Мордовия в обновленном после прошедших выборов составе - больше 20 депутатов здесь собрались впервые. На этой сессии народные избранники решали исключительно организационные вопросы.

В соответствии с Конституцией Мордовии первое пленарное заседание республиканского парламента открыл председатель Центризбиркома РМ Александр Косов. Он упомянул, что выборы проводились по смешанной системе: 24 кандидата избрано по партийным спискам и 24 - по одномандатным округам. Партийная структура изменилась: вместо двух партий в Госсобрании теперь представлено три. Расширение партийной палитры произошло за счет сподвижников Владимира Жириновского. Результаты голосования по партийным спискам позволили ЛДПР провести в Госсобрание одного депутата - им стал руководитель местного отделения партии Евгений Тюрин. КПРФ в Госсобрании также будет представлять один депутат - первый секретарь мордовского рескома Валентина Зайцева. Ещё один мандат получил самовыдвиженец Леонид Башмаков. Оставшиеся 45 мест из 48 принадлежат единороссам.

В структуре законодательного собрания республики преобладает мужское начало - депутатами стали 42 мужчины и 6 женщин. Абсолютное большинство парламентариев имеют высшее образование - 46 человек, двое - среднеспециальное. Семерым депутатам шестого созыва нет ещё сорока лет. Десять человек уже перешагнули этот рубеж, но не добрались до пятидесяти. Наиболее многочисленная часть народных избранников от пятидесяти до шестидесяти лет - таких в новом Госсобрании двадцать человек. Ещё одиннадцать - старше шестидесяти лет.

Социальный состав также достаточно разнообразный: двенадцать представляют промышленность, по трое - строительный и агропромышленный комплекс, по четыре человека - выборные органы и здравоохранение, десять - образование и науку, по одному - транспорт и дорожное строительство. Одиннадцать - другие виды деятельности.

«Госсобрание шестого созыва имеет хорошую основу для созидательной работы и решения стоящих перед ним задач», - отметил в заключение Александр Косов.

Взявший слово Глава Мордовии Владимир Волков привёл ещё одну важную черту обновлённого парламента: «По национальному составу новый депутатский корпус четко отражает национальные пропорции населения республики. Представлены все национальности». Ещё одной отличительной особенностью руководитель региона назвал высокий профессионализм депутатов. - «Среди них - многие руководители успешных предприятий, каждый из которых в своей отрасли может на высоком профессиональном уровне ставить и решать вопросы. Это очень важно и имеет принципиальное значение для всей республики».

Первым делом депутаты избрали председателя Госсобрания - им вновь стал Владимир Чибиркин. И это было вполне ожидаемо - его кандидатуру единогласно выдвинула партия «Единая Россия», поддержал Глава Мордовии. В последние пять лет Владимир Чибиркин возглавлял республиканский парламент. До этого он руководил крупнейшим республиканским предприятием «Электровыпрямитель», возглавлял Союз промышленников при Главе РМ, республиканский Союз работодателей. Также сегодня он является секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». Из сорока четырёх депутатов, принимавших участие в тайном голосовании, за продление полномочий действующего председателя Госсобрания проголосовали сорок три (один из депутатов не сдал бюллетень).

Владимир Чибиркин поблагодарил депутатов за оказанное доверие и выразил уверенность, что консолидированное голосование станет началом такой же единодушной парламентской работы на благо жителей республики. Владимир Чибиркин сообщил, что из 48 депутатов - 23 вновь избранные. И этот сплав опыта и молодости внесет в законотворческую деятельность свежую струю, будут рассматриваться вопросы, которые интересуют будущее поколение нашей республики.

Отметим, что заместителей председателя Госсобрания стало вдвое меньше, также ушла в прошлое должность первого заместителя председателя. После тайного голосования места за столом рядом с Владимиром Чибиркиным заняли Валерий Алехин и впервые избравшийся Иван Маскаев, директор саранской школы № 27.

На сессии также был определен состав комитетов и комиссий Госсобрания. Комитетов в парламенте будет шесть: по законодательству и законности (председатель - Валерий Алехин), по бюджету, финансам и налогам (председатель - Светлана Киселева), по экономической политике, предпринимательству и собственности (председатель - Владимир Грибанов), по аграрным вопросам, природопользованию и строительству (председатель - Николай Самолькин), по социальной политике (председатель - Рафаиль Аширов), по вопросам местного самоуправления (председатель - Сергей Вдовин).

Комиссии Госсобрания возглавили: по регламенту, организации сессий и контролю за электронной системой голосования - Наталья Андрюшечкина, по вопросам депутатской этики и соблюдению законодательства - Анатолий Пинямаскин, по контролю за достоверностью сведений, представленных депутатами Госсобрания РМ, - Валерий Алехин.

Посты сохранили Владимир Литюшкин и Николай Ларьков. Первый останется сенатором от Мордовии в Совете Федерации России, второй по-прежнему будет руководить республиканской Счётной палатой.

Совет Госсобрания Мордовии избрали в составе одиннадцати членов, включив в него по представлению Владимира Чибиркина лидера коммунистов республики Валентину Зайцеву и либерал-демократа Евгения Тюрина.

Первое организационное заседание Госсобрания республики шестого созыва завершилось вручением обязательных атрибутов депутатам - значков и удостоверений, а также традиционной общей фотографией.