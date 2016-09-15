В Саранске обобщат все наказы от избирателей

На рабочем совещании в мэрии Петр Тултаев дал указание в течение месяца проанализировать и обобщить наказы избирателей, которые поступили в адрес кандидатов в депутаты всех уровней власти во время предвыборной кампании.

- Большая часть наказов связана с благоустройством города и ремонтом многоквартирных домов. Поэтому в перечне напротив каждого наказа должна быть указана и предполагаемая сумма, требующаяся на выполнение работ. Многое из того, что просят горожане, нами уже было ранее учтено и запланировано на 2017 год, - сказал Петр Тултаев. - Но немало еще предстоит сделать. Тем более есть наказы, на выполнение которых не требуется больших денег. В целом наказы избирателей - это наша повседневная работа.

Мэр Саранска также подчеркнул, что надо всегда честно говорить людям, что и когда будет сделано, а на что денег нет.

- Не надо писать людям письма с расплывчатыми формулировками, словно вы работаете в Министерстве иностранных дел, - призвал своих подчиненных Петр Тултаев. - Если что-то мы не можем выполнить, лучше сразу об этом сказать!

Также Петр Тултаев напомнил, что асфальтирование дорог необходимо проводить только в сухую погоду. Если же будут постоянно идти дожди, то работы следует перенести на весну.

- Работы по асфальтированию дорог должны быть сделаны на совесть, мы не можем работать в ущерб качеству! - подчеркнул градоначальник.