Общественный транспорт - без рекламы

Саранск готовится к чемпионату мира по футболу. Город с каждым годом становится все краше. Городская акция «Народный сквер» также станет частью программы подготовки столицы Мордовии к футбольному празднику.

Уже сейчас на улицах Саранска можно увидеть туристические группы из Сарова, Саратова и др. городов России. На чемпионат мира по футболу гостей будет в разы больше. Чтобы не ударить в грязь лицом, Саранск начал готовиться к этому мероприятию заранее. Совсем скоро в город поступят новые автобусы и троллейбусы, которые выйдут на городские маршруты.

- Давайте не будем превращать новые автобусы в балаган, - предложил Петр Тултаев. - У нас весь общественный транспорт в аляповатой рекламе, которая только портит внешний вид транспортных средств. Если вы были в других городах России, то видели, что городской транспорт легко узнаваем и чист. А у нас он весь в рекламе, того и гляди, скоро на них появится реклама определенных изделий! Давайте на общественный транспорт помещать только ту рекламу, которая имеет отношение к чемпионату мира по футболу, причем и эта реклама должна быть утверждена худсоветом!

Также градоначальник отметил, что в общественном транспорте остановки должны объявляться не только на русском, но и на английском языке. И водителям пора бы уже приступить к приобретению новых лингвистических познаний.