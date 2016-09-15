В сентябре в российской столице ведущие предприятия нашей страны продемонстрировали свои технологические достижения на второй международной специализированной выставке «Импортозамещение».

Экспозиция выставки охватывала практически все отрасли экономики, динамичное развитие которой и определяют новые перспективные образцы продукции. НИИИС имени Лодыгина также продемонстрировал на этом форуме свой научно-технический и производственный потенциал. Институт Лодыгина сегодня обеспечивает широкий выпуск специальных источников света, способных конкурировать по качеству с зарубежными аналогами и при этом имеющих весьма привлекательные цены. Речь, в частности, идет о линейке бактерицидных источников света, использующихся для дезинфекции воды, воздуха, предметов, медицинских инструментов. Специальные лампы входят в состав бактерицидных облучателей, рециркуляторов, приборов для дезинфекции воды и т.д. Проявленный на выставке интерес к продукции института еще раз подтвердил востребованность и перспективность данного научно-технического и производственного направления. Со своей стороны, республиканские власти создают в регионе все необходимые условия, способствующие развитию инновационных областей экономики.