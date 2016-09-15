«РМ Рейл» активно осваивает новые рынки сбыта

На минувшей неделе состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Владимира Волкова с генеральным директором компании «РМ Рейл» Павлом Овчинниковым. Главной темой стали итоги работы главного предприятия Рузаевки в текущем году.

Павел Овчинников доложил Главе республики о существенных успехах, которых смог добиться завод в 2016 году: «В 2016 году «РМ Рейл» совершил настоящий рывок. Объемы производства на «Рузхиммаше» в текущем году увеличатся в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Производство вагонов составит 2,5 тысячи штук, крупного вагонного литья - 3200 комплектов. Это стало возможным при существенной поддержке федерального и регионального бюджетов, значительных инвестиционных вливаниях собственников холдинга», - отметил руководитель компании.

Важным моментом встречи стало обсуждение планов по реализации новых проектов, участию в программах импортозамещения и расширению поставок продукции предприятия на экспорт. По словам Павла Овчинникова, «РМ Рейл» работает в этом направлении и активно осваивает новые рынки сбыта: «Предприятию удалось получить контракт на конструкторскую разработку трёх моделей железнодорожных вагонов, а также выпуск и доставку 363 единиц подвижного состава на Кубу. Этот заказ стал очень важным для вагоностроительного холдинга - он позволил загрузить производство в условиях затяжного кризиса, сохранить коллектив предприятия и сформировать солидный экспортный портфель».

Владимир Волков отметил необходимость дальнейшей работы по участию в программах импортозамещения, сотрудничеству с крупными госкорпорациями и иностранными партнерами для обеспечения соответствующего портфеля заказов и окончательной стабилизации дел на предприятиях холдинга. При этом Глава республики ещё раз особо подчеркнул важность сохранения рабочих коллективов, своевременной выплаты и роста заработной платы.