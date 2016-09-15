Национальный банк приглашает на день открытых дверей

1 октября 2016 года во всех учреждениях Банка России пройдет день открытых дверей. Жители Мордовии с 10.00 до 18.00 смогут посетить Отделение - Национальный банк по Республике Мордовия Волго-Вятского ГУ Банка России по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32. Посетители смогут ознакомиться с историей Банка России, посетить лекции, посмотреть фильм о Банке России.

Регистрация на экскурсии производится с 22 сентября 2016 года по телефонам: (8342) 29-01-81, (8342) 29-01-91. В день мероприятия необходимо иметь при себе паспорт.

Кроме того, 1 октября все желающие смогут проголосовать в финальном этапе конкурса Банка России за города и соответствующие им символы для новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, которые Центральный банк Российской Федерации планирует выпустить в 2017 году. Для участия в голосовании за символы для новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей предварительной записи не требуется.