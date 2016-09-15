Экс-прокурора Октябрьского района оставили в СИЗО

На минувшей неделе Пролетарский районный суд Саранска продлил срок содержания под стражей бывшему прокурору Октябрьского района 49-летнему Николаю Парамонову.

Напомним, бывшего прокурора задержали в июле этого года по подозрению в получении взятки и по решению суда заключили под стражу сроком на два месяца. По версии следствия, события развивались следующим образом. 13 июля генеральному директору Саранского домостроительного комбината Дмитрию Кручинкину позвонили из прокуратуры Октябрьского района Саранска и потребовали срочно явиться в ведомство для беседы с прокурором района Николаем Парамоновым. По словам Кручинкина, до этого момента с прокурором он знаком не был.

При встрече тет-а-тет в своем служебном кабинете Парамонов потребовал от Дмитрия Кручинкина передать ему взятку в 370 тысяч рублей. Прокурор объяснил, что ДСК ведет активное строительство жилья, занимается другой коммерческой деятельностью в Октябрьском районе, а надзор за всем, что происходит в районе, осуществляет его ведомство. При этом Парамонов намекнул, что в случае возникновения каких-то проблем у компании он сможет помочь в решении многих вопросов. Ну а при отказе платить у ДСК вполне могли появиться сложности по правоохранительной линии. Проще говоря, прокурор предложил заплатить и работать спокойно без лишних проверок.

Кручинкин обещал подумать над предложением. Однако сам отправился в республиканское УФСБ, где написал заявление о вымогательстве взятки. Все остальные встречи Парамонова и Кручинкина проходили под контролем оперативников ФСБ и сотрудников службы собственной безопасности прокуратуры Мордовии.

Очередная встреча состоялась через два дня - 15 июля - уже возле здания прокуратуры Октябрьского района. Прокурор района все так же настаивал на взятке в 370 тысяч рублей и обещал не использовать свои полномочия при возможном выявлении в будущем нарушений со стороны ДСК. Кручинкин согласился на взятку. Передача денег была намечена на 27 июля. Прокурор назначил рандеву возле дома № 77 по улице Советской (кстати, сам Парамонов живет в доме № 64 по этой же улице). Кручинкин подъехал на внедорожнике «УАЗ-Патриот» к условленному месту в 16 часов, как и требовал прокурор. Парамонов сел в салон авто директора ДСК, где получил от него взятку в 300 тысяч рублей. Остальную часть Кручинкин обещал передать позже. После этого появились сотрудники УФСБ по РМ и задержали прокурора.

На судебном заседании Парамонов, как и прежде, своей вины в получении взятки не признал и вместе с защитником возражал против продления срока содержания под стражей. Суд изучил представленные материалы, выслушал следователя, прокурора, обвиняемого и защитника и в результате продлил срок содержания в СИЗО бывшего прокурора до 28 октября.