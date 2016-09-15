Прокуратура выявила более 100 нарушений правил пожарной безопасности

После страшной трагедии по стране прокатилась волна соответствующих проверок. Прокуратура Ленинского района Саранска также провела проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Инспекцией были охвачены свыше 20 объектов - гостиницы «Сура», «Саранск», «Адмирал», торгово-развлекательные центры «РИО», «Огарев Плаза», «Киномакс-Победа», кафе «Белый Медведь», «Фокс», магазины «Чайка», «Ярмарка Столичная» и др.

Во время проверки было выявлено свыше 100 нарушений правил пожарной безопасности. Немало претензий было у проверяющих к гостинице «Саранск». Только в октябре прошлого года в отеле произошел пожар на 3 этаже. От огня тогда пострадало два номера, благодаря оперативной эвакуации людей никто не пострадал. Видимо, прошлогодняя история ничему не научила сотрудников гостиницы.

Сотрудники прокуратуры выявили, что помещения в «Саранске» не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток в ней не обеспечивает безопасную эвакуацию людей из здания при пожаре. Навесная фасадная система в случае пожара не обеспечивает возможности проведения мероприятий по спасению людей, не имеет противопожарных перекрытий. Отдельные помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при пожаре, в части подземного этажа неправомерно устроен комплекс помещений встроенной бани.

По результатам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях. В суд направлено исковое заявление с требованием о приостановлении эксплуатации гостиницы до устранения нарушений.