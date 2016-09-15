Более тысячи сотрудников филиала компании «Ростелеком» по Республике Мордовия поддерживают качественную и бесперебойную связь, развивают новые телекоммуникационные услуги. Накануне Дня компании, который уже традиционно отмечается 25 сентября, в центральном офисе «Ростелекома» сотрудники компании поздравили друг друга, лучшие профессионалы своего дела получили награды, а также призом был отмечен юбилейный, 125-тысячный абонент широкополосного доступа в сеть интернет.

Сотрудники службы поддержки «Ростелеком» представили фильм «Стражи сетей: миссия выполнима», в котором рассказали о своей непростой, но интересной работе. Заместитель директора филиала в РМ ПАО «Ростелеком» - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Юрий Рогожин поздравил коллег с праздником и пожелал дальнейшей качественной работы: «Мне очень приятно работать с вами в одной команде, и я хочу выразить мнение, что вместе для нас все цели выполнимы», - отметил Юрий Рогожин.

«Уверена, что профессионализм и лучшие традиции наших предшественников помогут и впредь приумножать научно-технический потенциал компании, увеличивая спектр и качество услуг населению, - сказала исполняющий обязанности директора филиала в РМ ПАО «Ростелеком» Ольга Плешивцева. - От нашей эффективной и надежной работы зависит качество жизни каждого жителя Республики Мордовия. Ведь для них мы сегодня несем достижения самых высоких технологий.

В 2015 году в сельской местности построено более 400 км волоконно-оптических линий связи. В результате жителям 72 малых населенных пунктов республики стали доступны современные качественные услуги: «Интерактивное ТВ», «Домашний интернет» и телефония.

Наш филиал плодотворно сотрудничает с руководством региона, принимает активное участие во всех республиканских программах, которые касаются сферы телекоммуникаций. Налажена работа для реализации совместных проектов, одним из которых является подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Высоких результатов удалось достичь только благодаря профессионализму коллектива. Наши люди - главная гордость компании!».

Подводя итоги работы, Ольга Плешивцева напомнила об успехах: за высокие производственные показатели электромонтеру ПАО «Ростелеком» Владимиру Яковкину было присвоено звание «Лучший по профессии». А Почетным дипломом и знаком «Лучшая трудовая династия Республики Мордовия» была награждена Главой Республики Мордовия Владимиром Волковым семья Семочкиных, имеющая общий трудовой стаж работы в ПАО «Ростелеком» 179 лет!

Ко Дню компании количество абонентов подошло к юбилейной цифре - награждён 125-тысячный абонент широкополосного доступа в сеть интернет - им стал Иван Малышенков!

«Услугами компании «Ростелеком» я пользуюсь только три дня, но уже успел оценить все преимущества, - рассказал юбилейный абонент. - Я подключил пакет услуг, в который входят интернет и домашнее телевидение. Меня устраивает скорость доступа по сети, а «Интерактивное ТВ» я только начал осваивать. Каналов так много, что ещё не успел посмотреть все. То, что стал юбилейным абонентом, - большой сюрприз: мне позвонили и попросили прийти на праздник компании «Ростелеком» для вручения подарка. Я хочу поздравить и поблагодарить всех сотрудников. Обязательно буду рекомендовать услуги «Ростелекома» всем своим друзьям».

Самые достойные сотрудники компании получили почётные грамоты. А специальным подарком ко Дню компании стало особое видеопоздравление детей сотрудников, в котором они рассказали о том, как работают их мамы и папы.